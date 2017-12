Kto je Harry Potter?

Mánia rozpútaná okolo knižných príbehov malého čarodejníka Harryho Pottera sa nevyhla ani svetu počítačových hier. Veľká skupina fanúšikov, do ktorej rozhodne nepatria len malé deti, sa teda môže tešiť na počítačové spracovanie príbehu prvej knihy o ...

14. dec 2001 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Mánia rozpútaná okolo knižných príbehov malého čarodejníka Harryho Pottera sa nevyhla ani svetu počítačových hier. Veľká skupina fanúšikov, do ktorej rozhodne nepatria len malé deti, sa teda môže tešiť na počítačové spracovanie príbehu prvej knihy o tomto sympatickom hrdinovi. Hra, pochopiteľne, úzko korešponduje s vizuálnou podobou práve úspešne uvedeného filmu.

Opakovať notoricky známy príbeh o tom, ako Harry Potter dostane pozývací list z Hogwartskej čarodejníckej školy, aby tak konečne unikol ponižovaniu od svojich náhradných rodičov, stretne sa s obrovitým Hagridom, spozná priateľov Rona a Hermionu a pustí sa do štúdia čarov a mágie, zrejme nemá význam. Hra verne kopíruje dej knihy, resp. filmu, a nájdete v nej všetky kľúčové situácie, ako napríklad súboj s trollom, súperenie Griffendorfu (Chrabromilu) so Slytherinom (Slizolínom) alebo súťaženie v Quidditchi (Metlobale). Medzi týmito dôležitými udalosťami sa snažíte v úlohe Harryho plniť rôzne arkádové úlohy od svojich učiteľov na spôsob klasických „behačiek“ s jednoduchšími logickými úlohami riešenými najmä s pomocou rôznych kúziel. Úspešne zvládnuté úlohy sú ocenené bodmi do školskej súťaže. Nezabudlo sa ani na zbieranie Bertíkových fazuliek všetkých chutí a kartičiek s obrázkami dôležitých ľudí z kúzelníckej histórie. Všetky činnosti autori vymysleli veľmi šikovne a dohromady dávajú veľmi hrateľný celok, ktorý osloví aj starších hráčov a dokonca aj tých, ktorí ešte Harryho vôbec nepoznajú. Práve tento prvok pritom často titulom postaveným na celosvetovo známej téme chýba.

Po technickej stránke nenechali autori nič na náhodu a použili osvedčený Unreal engine, ktorý zaručuje s pomocou kvalitných textúr skvelý vizuálny zážitok. Zaujímavá rozprávková hudba dopĺňa výbornú atmosféru pokojnej hry bez zbytočného násilia. Vyčítať môžeme len relatívne kratší hrací čas (z pohľadu skúsených hráčov) a zatiaľ aj absenciu slovenskej verzie hry. Kto si však poradí s angličtinou, bude sa určite slušne baviť.