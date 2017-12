Žalobcovia chcú menšie Windows

12. dec 2001 o 22:28

WASHINGTON – Deväť štátov americkej únie, ktoré vedú súdny spor s najväčším svetovým výrobcom softvéru Microsoftom, prišlo s alternatívnym riešením sporu: požiadali súd, aby firme nariadil predávať aj jednoduchšiu a lacnejšiu verziu operačného systému Windows.

Microsoft by sa mal tiež zaviazať, že bude ponúkať populárny kancelársky program MS Office aj pre operačný systém Linux a nestiahne ho z trhu pre systém Macintosh od Apple.

Nový operačný systém Windows XP by mal zároveň podporovať od platformy nezávislý programovací jazyk Java spoločnosti Sun Microsystems. Štáty okrem toho požadujú aj nezávislého kontrolóra, ktorý by mal dozerať na obchodné praktiky Microsoftu a mal by presadiť požadované zmeny.

Americká federálna vláda sa začiatkom novembra dohodla s Microsoftom na mimosúdnom urovnaní antimonopolného sporu, ktorý trval tri roky. K dohode sa však nepripojilo 18 štátov únie, ktoré v dohode našli vážne nedostatky a odmietli ju podpísať.

„Táto žiadosť o opravný prostriedok ponúka účinný a presvedčivý návrh na obnovu konkurencie, má však Microsoftu zabrániť aj v tom, aby zneužíval svoju monopolnú silu,“ vysvetlil generálny prokurátor amerického štátu Connecticut. Podľa Microsoftu sú tieto návrhy „extrémne“ a „neprimerané“ tomu, čo ešte treba v prípade vyriešiť. Podľa návrhu, ktorý predložilo deväť štátov únie, by Microsoft čelil ešte ďalším sankciám, keby porušil podmienky stanovené v opravnom prostriedku. Znamenalo by to, že spoločnosť by okrem iného musela sprístupniť aj zdrojové kódy iných svojich produktov. Návrh však už nepožaduje rozdelenie spoločnosti na dve časti. (čtk, tasr, reuters)