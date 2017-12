Týždeň vo vede

(6. 12.-12. 12. 2001)

12. dec 2001 o 22:20

* Britský astronóm Alan Heavens z University of Edinburgh v zastúpení medzinárodnej skupiny, ktorá vykonáva prieskum galaxií 2dF, oznámil, že záhadná tmavá látka, tvoriaca drvivú väčšinu hmoty vo vesmíre, je vo veľkom meradle rozložená úplne rovnako ako svietiace galaxie, sústreďujúce sa v bublinovitých „plochách“ a „vláknach“. Vo vesmíre nie je dosť hmoty, aby zastavila jeho večné rozpínanie.

* Švédski a britskí geofyzici na čele s Göranom Marklundom z Alfvén Laboratory v Štokholme na báze meraní európskeho satelitu Cluster odhalili tajomstvo takzvanej čiernej polárnej žiary, podivného javu, vytvárajúceho tmavé oblasti v tesnom susedstve polárnej žiary. Ide vlastne o jej pravý opak: kladne nabité štruktúry elektrického potenciálu zrýchľujú pohyb elektrónov smerom von do kozmického priestoru, namiesto dolu do atmosféry ako pri polárnej žiare.

* Francúzsky geológ Jean-Claude Thouret z Université Blaise Pascal v Clermont-Ferrand upozornil na vážne ohrozenie vyše milióna ľudí, ktorí žijú v juhoperuánskej Arequipe a jej predmestiach, aktívnou sopkou El Misti iba 17 km od tohto mesta. Rekonštrukcia jej správania v posledných tisícoch rokov ukázala, že vyvrhovanie balvanov a najmä popola by mohlo spôsobiť takú katastrofu, ako keď sopka Vezuv zničila staroveké Pompeje.

* Klimatológovia z NASA Goddard Institute of Space Studies a Columbia University v New Yorku na čele s Gavinom Schmidtom potvrdili, že výrazné teplotné maximum v neskorom paleocéne pred 55 miliónmi rokov (v priemere o 7 oC, čo trvalo asi 100 000 rokov) zrejme spôsobil mohutný výron metánu zo sedimentov pod morským dnom. Môže sa to stať kedykoľvek znovu. Metán je 20-krát účinnejší skleníkový plyn než oxid uhličitý.

* Americkí medicínski bádatelia na čele s Mostafom Fatemiom z Mayo Foundation preukázali, že ľudský plod vníma vibrácie pri ultrazvukovom skenovaní, nepredstavuje to však ohrozenie jeho zdravia. Dôkladnými experimentmi odhalili, že plod vníma ultrazvuk ako jemné ťukanie na plôšku asi jedného milimetra štvorcového v rámci sluchových štruktúr. Ak sa javí ako „prihlasné“, vyvíjajúce sa dieťatko sa jednoducho odtiahne.

* Vedci z University of Colorado v Boulderi a firmy GenoPlex v coloradskom Denveri na čele so Samuelom Hendersonom objavili „biologický prepínač“, ktorý môže buď predĺžiť, alebo naopak skrátiť čas života známeho laboratórneho červa Caenorhabditis elegans. Ide o bielkovinu označovanú ako DAF-16, kľúčovo dôležitú súčasť signálnej dráhy, ktorá zahŕňa inzulín a glukózu. Tento výsledok má význam aj pre fyziológiu cicavcov vrátane človeka.

* Manželská dvojica psychológov Renee a James Haovci z University of Washington v Seattle po 18-mesačnom pozorovaní vrán v Meadowdale Park severne od Seattle vyvrátila dávne presvedčenie ornitológov, že keď sa vrany, žijúce na severozápade USA (Corvus caurinus) neustále obzerajú okolo seba, dávajú pozor na predátorov. Je to celkom inak: striehnu najmä na to, či by nemohli uchmatnúť nejakú potravu ostatným príslušníkom vlastného kŕdľa. (5D)