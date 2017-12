Morské rezervácie a rybačka

12. dec 2001 o 22:30

Teoretickým východiskom budovania morských rezervácií, oblastí, v ktorých je zakázaný všetok rybolov a zber akýchkoľvek organizmov, bolo očakávanie, že nielen poskytnú útulok chráneným organizmom, ale vďaka nim sa zregenerované populácie budú šíriť do okolia a obnovia vyplienené stavy rýb v loviskách. Výsledky vyše sto výskumov morských rezervácií na celom svete ukazujú, že ochrana pred rybolovom vedie k rýchlemu vzrastu biomasy, hojnosti aj priemernej veľkosti chránených organizmov, ako aj k miestnemu zvýšeniu diverzity biologických druhov. To je veľmi zaujímavé aj pre komerčný rybolov, lebo vďaka obnove zdecimovaných populácií by sa mohol zintenzívniť.

Rezervácie zarybňujú aj okolie

Prínos rezervácií pre rybolov spočíva v tom, že v nich žije viac jedincov, ktoré sú navyše v priemere väčšie. Chránené populácie môžu potenciálne produkovať viac potomstva než rybolovom vyťažené populácie. Vedci niekde zistili až rádové rozdiely v kladení vajíčok medzi rezerváciami a ich okolím. Z rezervácií sa početnejšie potomstvo šíri do priľahlých rybolovných oblastí vodnými prúdmi. „Prerybnené“ rezervácie takisto opúšťajú mnohé jedince, ktoré migrujú do okolia.

Tieto priaznivé účinky morských rezervácií sa v minulosti definitívne preukázali vo vnútri ich hraníc: rezervácie skutočne fungujú ako strediská ochrany príslušných druhov. No dôkazy pre druhú kategóriu zamýšľaných účinkov, teda posilnenie rybolovu zasiahnutého spustošením stavov rýb, boli zlomkové.

Prvotriedne trofeje

Túto situáciu teraz zlepšili výsledky pätice morských biológov, ktorú tvoria Callum Roberts z Harvard University v Cambridge (Massachusetts, USA), James Bohnsack zo Southeast Fisheries Center v Miami (Florida, USA), Fiona Gellová a Julie Hawkinsová z York University (Veľká Británia) a Renata Goodridgeová z University of the West Indies v Cave Hill (Barbados).

Podrobne preskúmali situáciu v dvoch lokalitách. Prvou je Merrit Island National Wildlife Refuge v oblasti mysu Canaveral na Floride (kde leží známe Kennedyho vesmírne stredisko), čo je najstaršia plne chránená morská rezervácia v USA, ktorá od roku 1962 zahŕňa dve nechráneným územím oddelené ústia vodných tokov do mora.

Druhou je Soufrire Marine Management Area pri juhozápadnom pobreží karibského ostrova St. Lucia, sieť piatich rezervácií založená v roku 1995. Vedci si všímali rybolovnú situáciu v blízkom aj širšom okolí obidvoch chránených oblastí.

Ich výsledky definitívne dokazujú značné zvýšenie regionálnych úlovkov v nadväznosti na založenie rezervácií. Na Floride sa v okolí Merrit Island od 70. rokov v priľahlých rekreačných loviskách nepretržite lovia prvotriedne trofeje, ašpirujúce na svetové rekordy vo svojich kategóriách. Na St. Lucii sa zasa prudko zvýšili úlovky komerčných rybárov, a to o 46 až 90 percent, v závislosti na použitom spôsobe lovu.

Ukazuje sa, že v oblasti rybolovu ekológia a ekonomika naozaj môžu postupovať ruka v ruke, len treba vedieť, ako na to.

