Čím nás Orange prekvapí na budúci rok? Spustí EDGE!

MOBIL.SME.SK získal exkluzívne, no oficiálne zatiaľ nepotvrdené informácie o tom, že Orange vo veľmi krátkom čase spustí rýchlu dátovú sieť EDGE.

1. dec 2004 o 11:36 Marián Pavel - SME online

Podľa nášho zdroja operátor posledné týždne intenzívne modernizuje svoju sieť a zároveň už prebieha úspešná testovacia prevádzka.

Novú službu operátor predstaví v januári alebo februári budúceho roka s atraktívnou filozofiou predaja.

Ako prvý operátor spustil na Slovensku EDGE EuroTel už 11. júna tohto roku. Služba však spočiatku fungovala len vo vybraných lokalitách a len postupne sa rozširuje po celom Slovensku. Do konca roka 2004 plánuje EuroTel rozšíriť dostupnosť služby pre viac ako 1,5 milióna obyvateľov Slovenska.

EDGE je nová technológia, ktorá umožňuje v bežnej sieti GSM rýchle dátové prenosy do 384 Kbit/s bez potreby investícií do sietí 3G. Na využívanie služby stačí vlastniť mobilný telefón podporujúci EDGE. V prípade, že mobilný telefón detekuje sieť EDGE, bez zásahu užívateľa sa automaticky prepne do rýchlejšieho režimu prenosu dát.