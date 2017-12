Digimask vás dostane do virtuálnej reality

Prepojenie človeka so strojom donedávna znelo len ako jeden z námetov príbehov vedeckej fantastiky. V súčasnosti však zbližovanie ľudstva s objektmi špičkovej techniky pokročilo na novú úroveň. Vďaka technológii digimask totiž môžu mať postavy v počítačo

30. nov 2004 o 22:04 MARIÁN KLUVANEC

vej hre This is Football 2004 tváre skutočných ľudí.

Svet počítačových hier predstavoval donedávna uzavretý priestor, do ktorého hráči vstupovali výlučne klávesnicou či hernými ovládačmi. Až koncept webkamery Eye Toy pre Playstation 2 umožnil projekciu postavy človeka - na televíznu obrazovku. To umožnilo ovládať špeciálne upravené hry vlastným telom.

Spoločnosť Sony však išla ďalej a vyvinula Eye Toy: Cameo, systém fungujúci na báze novej technológie digimask. Digimask umožňuje konvertovanie webkamerou nasnímanej ľudskej tváre do digitálnej podoby. Zatiaľ však jeho možnosti využíva len športová hra This is Football 2004, kde si môžete zostaviť celé futbalové družstvo s tvárami vašich známych.

Proces konvertovania prebieha v niekoľkých krokoch. Najprv sa krátko musíte postaviť pred kameru Eye Toy, ktorá vás nasníma spredu a z profilu. Pre čo najpresnejšie nasnímanie sa odporúča odhrnúť vlasy z čela a nehýbať tvárovým svalstvom. Potom nasleduje potvrdenie fotografie a manuálne zadanie "kontaktných bodov" podľa predkreslenej ukážky. Ďalej stačí už len pridať želaný typ účesu a farbu vlasov, prípadne okuliare. Program začne modelovať a o pár minút je digitalizovaný obrázok tváre na obrazovke. Výsledok si môžete ľubovoľne otáčať v priestore a napríklad aj skúšať, aké grimasy a výrazy vie napodobniť.

Najdôležitejšia je však podobnosť nasnímaného obrázku k živej predlohe. Tá je napriek ranému štádiu rozvoja technológie digimask prekvapujúco verná svojmu vzoru, no len za predpokladu správneho zadania kontaktných bodov. Inak sa vám môže stať, že budete mať v profile nadmerne veľký alebo naopak príliš malý nos či bradu. Ak ste so svojou virtuálnou podobou spokojní, môžete si postupne vytvoriť kompletný tím s tvárami živých ľudí a začať hrať futbalovú kariéru v aktuálnej športovej hre This is Football 2004 pre hernú konzolu Playstation2.