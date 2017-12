ČR: elektronické žiadosti bez poplatkov

30. nov 2004 o 22:15

V Česku minulý týždeň poslanci rozhodli o výraznom zvýšení veľkej časti správnych poplatkov. Nebude to však platiť pre žiadosti podané elektronicky s využitím elektronického podpisu (stojí asi 700 Kč) - ich vybavenie by malo byť úplne zdarma. Ak teda Česi podajú napríklad žiadosť o prihlásenie nového auta do evidencie či vydanie povolenia k pobytu elektronicky namiesto na papieri, nemusia zaplatiť žiaden poplatok. Platí to však len pre úkony, ktoré inak nestoja viac ako 2000 Kč.

(lupa.cz, tb)