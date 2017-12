Slovak Telecom musí aj naďalej poskytovať ďalekopisnú a telegrafnú službu

30. nov 2004 o 18:05 TASR

Bratislava 30. novembra (TASR) - Na základe prvostupňového rozhodnutia Telekomunikačného úradu (TÚ) musí Slovak Telecom (ST), a. s., naďalej poskytovať ďalekopisnú a telegrafnú službu.

"Podľa Ústavy SR sa každý môže domáhať svojich práv na súde alebo na inom orgáne. Podľa Trestného poriadku, Občianskeho súdneho poriadku a Zákona o správnom konaní tak môže urobiť telegraficky, telefaxom alebo ďalekopisom. Telekomunikačný úrad nemôže svojim rozhodnutím odňať právo dané Ústavou SR alebo iným zákonom," vysvetlil dôvody rozhodnutia hovorca TÚ Roman Vavro.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, Slovak Telecom môže v lehote 15 dní podať opravný prostriedok. "Rozhodnutie v tejto chvíli ST analyzuje a s najväčšou pravdepodobnosťou využije možnosť odvolať sa proti nemu," povedal hovorca SR Radoslav Bielka.

Slovak Telecom predložil úradu návrh na zrušenie povinnosti poskytovať verejnú telegrafnú a verejnú ďalekopisnú službu v júli tohto roku. TÚ následne oslovil užívateľov týchto služieb, aby sa k ich prípadnému zrušeniu vyjadrili. Počas správneho konania sa vyjadrilo päť subjektov, a to spoločnosť podnikajúca v leteckej nákladnej doprave, notár ako súdny komisár, banka, Ministerstvo spravodlivosti SR a firma poskytujúca špeciálne služby v oblasti dopravy tovaru.

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti leteckej nákladnej dopravy uviedla, že telegrafné a ďalekopisné služby využíva a hodlá využívať aj v budúcnosti. Notár upozornil na možné sťaženie prístupu občanov k právam zaručeným ústavou, pretože by nebolo možné aplikovať v praxi Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok a ďalšie zákony. Ministerstvo spravodlivosti ako gestor základných právnych predpisov vyjadrilo taktiež nesúhlas so zrušením povinnosti ST. Dôvodom je, že v blízkej budúcnosti neuvažuje o novelizácií ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku, ktorými by vypustilo možnosť urobiť podanie telegraficky. Záujmu Slovak Telecomu pomohli len stanoviská banky a firmy poskytujúcej služby v oblasti dopravy tovaru, ktoré považujú ďalekopisné a telegrafné služby za nepotrebné.

V návrhu na zrušenie povinnosti poskytovať uvedené služby ST argumentoval poklesom záujmu o dané služby a ich stratovosťou. Odvolával sa pritom na takmer 70-% pokles užívateľov ďalekopisnej služby v priebehu posledných štyroch rokov a až 95-% pokles uskutočnených volaní za rovnaké obdobie. Za roky 2000 až 2004 poklesol aj počet podaných telegramov, a to o 72 %. S tým sa spájal aj pokles výnosov z týchto dvoch služieb. "ST plánuje nahradiť telegrafnú službu podobnou službou, ktorá však bude založená na inej modernejšej technológií s využitím služieb SMS a elektronickej pošty. Náhradou ďalekopisnej služby sa môže javiť elektronická pošta v kombinácii so zabezpečením podpisom," dodal hovorca ST.

Povinnosť poskytovať verejnú telegrafnú a verejnú ďalekopisnú službu má Slovak Telecom na základe všeobecného povolenia vydaného TÚ. ST je povinný poskytovať ju až do právoplatnosti nového rozhodnutia úradu o jej ďalšom poskytovaní.