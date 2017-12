Rozpínavý Midway opäť nakupuje

30. nov 2004 o 16:34 Juraj Chrappa

Výsledkom nákupnej horúčky vo firme Midway sú tri kvalitné herné štúdia v ich portfóliu za posledné mesiace. Prví boli vývojári zo Surreal Software, autori špičkového Sufferingu. Neskôr "padli za obeť" Inevitable Entertainment, ktorí pracujú na očakávanej akcii Area 51 (za sebou majú tiež priemernú arkádu The Hobbit). A to sme ešte nespomenuli obrovskú snahu Midwayu získať špičkových herných vývojárov. Podarilo sa im to v prípade Toma Halla (Anachronox, Doom) a Johna Romera (Doom, Quake, Daikatana), ktorí už pre nich usilovne pracujú. O génia Warrena Spectora (séria Thief, Deus Ex), odídenca z ION Stormu, sa podľa starších správ očividne veľmi usilujú, aj keď ešte nie je nič isté.

Zdroj:PR