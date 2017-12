Recenzia Panasonic X500: ďalší módny slider na našom trhu

Ďalším telefónom Panasonicu v rade X je slider X500. Ide o telefón s vysúvacou klávesnicou. Obstojí pri porovnaní so Siemensom SL65 a Samsungom SGH-E800?

30. nov 2004 o 14:17 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

X500 má elegantný dizajn – výrobca použil strieborný plast imitujúci kovový kryt s výrazne guľatými tlačidlami a päťsmerovým navigačným tlačidlom. Na boku telefónu je výrazná priehlbina po celom obvode, vďaka ktorej sa malý mobil dobre drží v ruke, keď je zatvorený. Na pravom boku je jedno tlačidlo na zapnutie fotoaparátu. Naľavo je len konektor pre slúchadlá, vo vrchnej časti dizajnéri neumiestnili nič praktické. V spodnej časti je len nevyhnutný konektor na napájanie a pripojenie kábla.

V zadnej časti telefónu sa nachádza očko fotoaparátu s „bleskom“ a výrazný gumený prúžok, o ktorý opierate prst pri vysúvaní klávesnice.

Telefón sa otvára s pomocou pružinky, vďaka ktorej sa klávesnica ochotne oddelí od krytu. Klávesy sú zoradené tesne vedľa seba, nie sú však spájané do jedného bloku. Sú malé, no vypuklé, dajú sa dobre nahmatať.

Panasonic zaujímavo vyriešil podsvietenie – použil neobvyklú zelenkastú farbu.

Displej

V X500 je použitý pomerne malý displej s rozlíšením 128 x 128 bodov. Zobrazuje 65000 farieb. Je dobre viditeľný tak na dennom svetle, ako aj v tmavých priestoroch. Jeho podsvietenie je rovnomerné.

Ovládanie

Telefón má veľmi jednoduché ovládanie, hlavným ovládacím prvkom je päťsmerové tlačidlo. Je zapustené do povrchu krytu, z ktorého mierne vystupuje tesniaci krúžok a z neho zas mierne vystupuje samotné päťsmerové tlačidlo. To má v štyroch smeroch ešte mierne vyvýšené orientačné body. Množstvo nerovností nás pri používaní telefónu rušilo a tlačidlo nám nepripadne príjemné na dotyk.

Naopak, funkčné tlačidlá sú spojené s dvomi tlačidlami na zodvihnutie a ukončenie hovoru priehlbinou, vďaka ktorej sa dajú dobre nahmatať a sú príjemné na dotyk.

Menu telefónu

Menu tvorí deväť ikoniek na jednej obrazovke, v ktorých sú schované funkcie. Ikony a aj ich rozdelenie sú logické a intuitívne. Menu sa dá prepnúť aj do vertikálneho zobrazenia. Vtedy sa v ňom listuje len pohybom hore alebo dole s efektným grafickým prepínaním položiek (pripomína trochu systém Mac OS X).

Funkcie

Panasonic X500 je skôr pekný, ako dobre vybavený mobilný telefón. Nájdete v ňom len výber základných funkcií.

Telefónny zoznam

V telefóne je 300 miest na kontakty s piatimi položkami. Telefón výborne spolupracuje so SIM kartou, v zozname kontaktov kombinuje oba zdroje.

Priamo z vybraného kontaktu môžete odoslať SMS alebo MMS správu, kontakty ľubovoľne presúvať z- alebo na SIM kartu a vytvárať z nich skupiny volajúcich.

Ku každému kontaktu môžete priradiť vlastné zvonenie, obrázok volajúceho, skupinu, horúcu klávesu a poznámku.

Správy

Telefón dokáže komunikovať cez SMS, EMS a MMS. Vo výbave má aj SMS Chat.

Pri písaní správy nevidíte odpočítavanie znakov a na prechod z jednej do druhej správy vás upozorní až informačné hlásenie tesne pred odoslaním. Vytváranie MMS je štandardné – jednoduché a prehľadné.

Manažérske funkcie

V telefóne je kalendár s jednoduchou grafikou. Na rozdiel od X200 sa do neho dajú vkladať udalosti, no iba v základnom a pomerne neprehľadnom režime. V telefóne sú tri praktické budíky, ktoré môžete ľubovoľne nastaviť.

V telefóne môžete použiť aj jednoduchý záznamník zvuku. Jednoduchá kalkulačka má pekné grafické prostredie a pomocou päťsmerového tlačidla sa výborne a rýchlo ovláda.

Praktické je aj nastavenie automatického zapnutia a vypnutia telefónu. Škoda len, že pri zapnutí sa nedá do nastavenia nadefinovať PIN kód a telefón tak čaká na osobný zásah majiteľa.

X500 má štyri profily správania – „normálny“, „tichý“, „vonku“ a „stretnutie“.

Zábava a multimédiá

Telefón podporuje Javu a v položke Hry nájdete dva kúsky – logickú Reversi a športovú Exciting Tennis. Hry sa pomerne dlho štartujú, majú jednoduchú grafiku. Tenis je však celkom zábavný.

V položke menu Moje médiá sú adresáre, kam sa ukladajú nafotené obrázky a nahraté zvuky. Je tam aj manažér internej pamäte telefónu, ktorý však kapacitu zobrazuje iba v percentách.

V X500 si užijete kvalitné 40-tónové polyfonické zvonenia, výrobca je však šetrný a predinštaloval ich iba sedem, ďalšie si treba stiahnuť.

Telefón si môžete personalizovať ešte prostredníctvom ôsmich farebných tém a ľubovoľných pozadí.

Konektivita

Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 8 a WAP 2.0. Prehliadač je štandardný, fungoval bez problémov. K počítaču telefón pripojíte iba cez kábel.

Fotoaparát

V telefóne je iba VGA fotoaparát, no nadštandardne vybavený LED diódou, ktorou sa dá prisvietiť fotografovaný objekt.

Telefón sa pri fotení podobne ako Sony Ericsson otočí na šírku, užívateľ pritom tlačí na vrchu umiestnenú spúšť rovnako ako v bežnom fotoaparáte. Aj možnosti nastavenia fotoaparátu sú bohatšie – päť veľkostí fotografií, tri úrovne kvality, šesť možností nastavenia efektov, možnosť uložiť fotografie do rámčeka, samospúšť, nastavenie frekvencie blikania... Cez fotoaparát sa dajú snímať aj krátke videospoty.

Batéria

Panasonic v telefóne použil batériu Li-Ion s kapacitou 730 mAh. Pri bežnom používaní nám na jedno nabitie vydržala viac ako tri dni.

Celkové hodnotenie

Panasonic X500 je módny telefón, ktorý neoplýva množstvom funkcií. Tak k nemu treba aj pristupovať – je to telefón predovšetkým pre dámy na oddychové príležitosti. Najväčšími konkurentmi tohto modelu sú Siemens SL65 a Samsung SGH-E800, ktoré sú lepšie vybavené. V prípade X500 však môže zavážiť cena, ktorá telefón v kategórii sliderov sprístupní širším masám.