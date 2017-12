Ďalšie prekvapenie od Orange: na budúci týždeň predstaví vlastný smartphone SPV-C500

Redakcia MOBIL.SME.SK vám prináša ďalšiu aktuálnu informáciu: predvianočný boj o zákazníka sa ešte nekončí a Orange na budúci týždeň predstaví vlastný smartphone SPV-C500.

Ide o najmenší inteligentný telefón s operačným systémom Windows Mobile 2003. Tento telefón predáva britská pobočka Orange už od 18. augusta tohto roku, no na slovenský trh sa dostáva až teraz.

Novinka kombinuje výkonnosť minipočítača s dizajnom a veľkosťou mobilného telefónu do vrecka. Váži 100 gramov a so svojimi kompaktnými rozmermi 108 mm x 46 mm x 16 mm je to najmenší smartphone s Windows na svete.

Je vybavený kvalitnou klávesnicou a farebným displejom s rozlíšením 65 tisíc farieb.

Vo výbave má bluetooth, infraport, zabudovaný fotoaparát, e-mail, Javu, MP3 prehrávač a rozšírenú pamäť cez miniSD kartu.

A to najlepšie na záver: Microsoft sa rozhodol lokalizovať operačný systém Windows Mobile 2003 a slovenskí užívatelia si budú môcť všetky telefóny s Windows užívať v materskom jazyku (týka sa to napríklad aj Motoroly MPX220 a EuroTelu SDA).