Fahrenheit - interaktívny psychothriller na pokračovanie

Fahrenheit by sme mohli prirovnať k filmovým dielam Davida Lyncha - prináša originálny pohľad na príbeh, spracovanie a netradičnú formu zábavy. Málokto ho však dokáže stráviť. Ako to bude s Fahrenheitom?

30. nov 2004 o 10:05 Michal Klembara

V poslednej dobe sme boli svedkami skracovania herného času, prevažne akčnejších hier, ktoré sa nieslo ruka v ruke s posilňovaním atmosféry a príbehu, čím sa herný zážitok priblížil k tomu filmovému. Niekedy sa to podarilo (Max Payne) inokedy nie. Je to pravdepodobne smer, ktorým sa bude v budúcnosti uberať aspoň časť vývojárov. Francúzska spoločnosť Quantic Dream (zatiaľ má na svedomí iba kvalitný titul Omikron: Nomad Soul) pracuje posledných päť rokov na veľmi výnimočnom projekte, ktorý nemá v histórii obdobu. V skratke by sa dalo povedať, že pôjde o prvú seriálovú hru. Teda, aby som to vysvetlil, hra je rozdelená na 12 častí, ktoré budú vychádzať postupne v mesačných intervaloch za budgetovú cenu (cca 300-400 Sk). Fahrenheit je často označovaný za veľmi originálny titul, najviac je však asi originálny spôsob distribúcie, ktorý ho možno nakoniec aj potopí. Samozrejme rôznych menších–väčších revolučných prvkov by hra mala obsahovať viac. Fahrenheit sa dá charakterizovať ako akčná adventúra, a keď ju berieme z hľadiska filmu tak ako akčný thriler.

PRÍBEH A POSTAVY

Príbeh je zasadený do New Yorku blízkej budúcnosti. Na veľkomesto doľahol nečakaný chlad, teplota je každým dňom nižšia. Polícia zaznamená sériu nevysvetliteľných vrážd, ktoré sú spáchané rovnakým spôsob, ale obete nič nespája a aj vrahov je viac (a tiež ich nič nespája). Ide o neznámu chorobu, možno sú to drogy a má to čo dočinenia s okultizmom. Príbeh by nemal byť úplne lineárny ale ani nelineárny. To znamená, že hra poskytne slobodu pri rozhodovaní, ale počet ciest, ktorými sa príbeh môže uberať nebude zas tak veľa. Posledný trailer načrtáva naozaj zaujímavý príbech s peknou atmosférou. Silne mi to pripomína Maxa Payna alebo filmový svet Purpurové rieky.

Fahrenheit nebude prvou hrou, v ktorej si zahráme za viac ako jednu postavu, ale ich počet je v skutku unikátny. Hlavným hrdinom tohto interaktívneho seriálu je Lucas Kane, bankový úradník, ktorý sa prebudí vedľa mŕtvoly na záchode. Druhou hlavnou postavou je Carla Valenti, detektívka poverená vyriešením tejto vraždy. Vo vedľajších úlohách sa predstavia Carlin kolega Tyler, Lucasova expriateľka, jeho brat, kňaz Markus a možno aj nejakí ďalší. Okrem týchto hrateľných sa v hre samozrejme objaví množstvo NPC postáv. Čerešničkou na torte bude prítomnosť niektorej známej osobnosti (v každej časti jedna), ktorá si zahrá nejakú tu menšiu-väčšiu rolu. Zatiaľ sa hovorí o Davidovi Bowiem, ktorý ma z Quantic Dream veľmi dobre vzťahy. Pre ich prvý projekt vytvoril významnú časť soundtracku a tvorí aj hudbu pre Fahrenheita.

Každá z postáv, za ktoré budeme postupne hrať, nás v príbehu posunie ďalej a poskytne nám svoj pohľad na vec.

Lucas Kane sa prebudí na záchode v reštaurácii vedľa mŕtvoly a je mu jasné, že vrahom bol on. Pod hráčovým velením má na výber niekoľko možností. Môže jednoducho ujsť alebo sa vrátiť ku stolu, prípadne zahladiť čo najviac stôp. Potom prichádza na scénu detektívka Carla. Tá musí podľa zanechaných stôp nájsť vraha, teda Lucasa. Hráč ako Lucas uteká pred políciou a hráč ako Carla naháňa seba samého plus podobne postihnutých. Začína sa nám to pekne zamotávať. Aj Carla bude mať pri vyšetrovaní veľa možností a keďže hráč bude vedieť, čo a ako Lucas urobil, bude veľmi zaujímavé sledovať celý vývoj príbehu. Kým hráme za jednu postavu, ostatné postavy žijú ďalej, takže nebudeme vedieť čo robia, kam sa dostali - tak ako v reálnom živote. Len aby potom nebol problém udržať si prehľad.

Rozuzlenie príbehu sa samozrejme dočkáme až na konci dvanásteho dielu. Okrem hlavného príbehu sa v jednotlivých epizódach objavia menšie príbehy, niektoré sa možno potiahnu aj dvoma-troma časťami, teda ako v normálnom seriály. Jedna epizóda by mala priniesť 30 minút herného času v hlavnom príbehu a 30 minút vo vedľajších aktivitách, čo je teda dosť málo, keď uvážime tú cenu. Objavujú sa však názory, že hracia doba by mohla dosiahnuť dve a viac hodín a to by už bolo priateľnejšie i keď pre Slováka stále trochu veľa.

INTERFACE

Bude pravdepodobne veľmi nezvyčajný, dalo by sa povedať až revolučný, aj keď je úspech nového konceptu vždy otázny. Na obrazovke sa nebudú nachádzať žiadne ukazovatele zdravia, sily a podobne. Z času na čas sa budú na obrazovke objavovať symboly, ktoré by mali uľahčiť ovládanie (viď video ukážku Angels - pozn. by chrupi). Na konzolách v pohode, uvidíme ako to bude fungovať na PC. Interakcia s prostredím by mala prebiehať iba cez myš, aj keď sa hovorí i o použití niekoľkých kláves. Hráčovi bude zverená aj starostlivosť o kamery, čo znamená, že ich bude môcť ľubovoľne natáčať, otáčať, meniť uhol pohľadu a podobne. Interface sa vykresľuje ako jeden z možných zádrhelov Fahrenheitu. Kvôli snahe o maximálny realizmus nebudú v hre prítomné žiadne lekárničky a zbrane sa tiež nebudú povaľovať len tak po zemi.

VLASTNÉ "ICE" TECHNOLÓGIE

Veľmi veľa času venovaného Fahrenheitovi zhltol vývoj vlastných technológií, súhrnne nazvaných Interactive Cinematic Entertaiment (ICE). ICE sa delí na štyri časti. Prvou je ICE 3D, starajúci sa o vizualizáciu, prácu s tieňmi a svetlami; IAM, práca s kamerami a skriptovací nástroj; ICE Kernel jednotlivé komponenty integruje a zabezpečuje vstupy zo zariadení, ide o samotné jadro enginu a poslednou súčasťou je ICE Databox, ktorý má na starosti manažment, overovanie a kompatibilitu dát. Celý systém sa dá veľmi jednoducho upgradovať, čo by mal Fahrenheit plne využívať a teda každá nová časť prinesie isté vylepšenia aj čo sa týka technológii. Z posledného videa je pekne vidieť, že Fahrenheit po grafickej stránke nijako nezaostáva za súčasnými trendmi.

DISTRIBÚCIA

vynaložené na tento projekt nemajú (minimálne v Európe) obdobu. Niežeby si samotné štúdio takéto prostriedky zarobilo samo (aj keď ich predošlý projekt nebol stratový), ale majiteľ Quantic Dreamu David Cage netrpí nedostatkom peňazí. Technológie ktoré zakúpil pre Quantic Dream, sa môžu smelo porovnávať s výbavou najbohatších hollywoodskych štúdii. Na Fahrenheitovi pracujú aj skutoční herci a kaskadéri. Ďalšie prostriedky pohltí marketing, ale to už zatiahne vydavateľ, ktorý po odstúpení od dohody s Vivendi nie je zatiaľ známy. V Quantic Dream pravdepodobne zvažujú pre Severnú Ameriku distribúciu jednotlivých častí cez internet, čo vďaka rozšírenosti širokopásmového broadband pripojenia nebude problém a základnú hru stačí pustiť do niekoľkých veľkých obchodných reťazcov. Vydavateľ pre Európu (plus zbytok sveta) ešte nie je známy, ale pravdepodobne to bude niekto z veľkých hráčov na trhu. Ja tipujem na francúzsky UbiSoft, samozrejme netreba zabudnúť ani na Atari, ktoré sa však zameriava na iný typ hier. Keď si dáme dohromady rôzne faktory (ako kapitálovú silu, veľkosť distribučnej siete, postavenie na trhu), tak mi ako víťaz vychádza UbiSoft. Už čoskoro uvidíme, či moja analýza bude pravdivá. V minulosti sme boli viackrát svedkami toho, že kvalitný titul dopadol na trhu zle práve vďaka vydavateľovi.

ZÁVER

Fahrenheit prináša bezpochyby nezvyčajný koncept. "Vďaka" nedostatku informácii je ťažko si utvoriť o ňom ucelený obraz. Dosť vážnym problémom je aj cena, lebo vo výsledku zaplatíme za všetkých dvanásť dielov 4800 Sk, čo hlavne v strednej a východne Európe nie je zanedbateľný problém. Quantic Dream sú si toho vedomí a preto budú predávať jednotlivé časti vo forme packov po 3 a 6 častí. Bude to lacnejšie, ale s tým, že sa k novým dielom hráč s menším rozpočtom dostane neskôr. Fahrenheit sa vyvíja okrem PC aj pre konzoly PS2 a Xbox. Vydanie hry je zatiaľ naplánované na začiatok budúceho roku, ale už bolo viackrát odložené, takže to nemusí byť konečný termín. A kým nebude známy vydavateľ, tak sa ani nedočkáme pevného dátumu.