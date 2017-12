Nová adventúra inšpirovaná dielom Strugatskych bratov

29. nov 2004 o 17:21 Juraj Chrappa

Zatiaľ nemajú ani sami autori jasno v tom, či sa bude hra presne držať knižky Inspektor Glebsky's Puzzle alebo sa zameria na vytvorenie pokračovania pôvodného príbehu. Počet postáv v knihe je 15, koľko ich však bude nakoniec v hre záleží od toho, ako sa vývojári ešte rozhodnú. Pred autormi je však ešte mnoho práce, hra by mala vyjsť najskôr o rok. Svedčia o tom aj prvé tri screenshoty.

Skutočného ducha diela Strugatskych bratov do hry by malo priniesť zapojenie posledného žijúceho člena z tejto fenomenálnej dvojky, Borisa Strugatskeho, do vývoja.

Zdroj: PR