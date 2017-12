Tri screenshoty k datadisku Battle Mages: Sign of Darkness

29. nov 2004 o 16:15 Juraj Chrappa

Ten sa odohráva tisíce rokov po veľkom súboji medzi pánom Chaosu a silami Poriadku. Ako to už býva, svet sa vždy dá nejakým spôsobom do poriadku, kým ho nezasiahne ďalšia rana. Dostávate sa do role učeníka umenia mágie, ktorý sa vydáva na cestu za svojim učiteľom, ekcentrickým čarodejom, a zároveň jedným z najsilejších v cechu. To však ešte náš mladý učeň netuší, že jeho budúci mentor patrí k "udržovateľom", ochrancom mieru a že práve on bude tým katalyzátorom ďalšieho behu svetových udalostí... Jednoducho, príjemná fantasy klasika.

Zdroj:PR