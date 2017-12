Orange opäť mení podmienky vianočnej akcie

Orange minulý týždeň zmenil podmienky svojej vianočnej akcie. Výhodu bezplatného ročného telefonovania a esemeskovania môžu využiť zákazníci iba do 24. decembra.

29. nov 2004 o 9:04 Marián Pavel - SME online

Orange minulý týždeň zmenil podmienky svojej vianočnej akcie.

Akciu bezplatného ročného telefonovania a esemeskovania môžu využiť zákazníci iba do 24. decembra.

Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci, alebo tí, ktorým platí do 24. 12. predchádzajúca zmluva a rozhodnú sa ju predĺžiť, resp. tí, ktorí sa rozhodnú prejsť z predplatenej karty Prima na niektorý z vybraných mesačných programov.

Ďalšia súčasne prebiehajúca akcia Vianoce na jednotku, v ktorej si zákazníci aktivujú paušál, skúšajú ľubovoľný mesačný paušál a kúpia dotovaný mobilný telefón, všetko za jednu korunu, platí aj naďalej do 13. januára 2005.

Orange zároveň mení aj podmienky predĺženia zmluvy. Zákazníci už nemôžu tak ako doteraz predĺžiť zmluvu 30 dní pred ukončením predchádzajúcej. Po novom sa dá zmluva predĺžiť až po uplynutí predchádzajúceho zmluvného záväzku.