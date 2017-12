Sterilný peľ zabráni šíreniu geneticky upravených rastlín

Würzburg 29. novembra (TASR) - Nemeckým vedcom z biocentra univerzity vo Würzburgu sa podarilo sterilizovať peľové zrnká rastlín. Týmto spôsobom sa dá zabrániť nekontrolovanému kríženiu peľu geneticky manipulovaných rastlín s príbuznými divoko rastúcimi druhmi.

Tím profesora Thomasa Roitscha z Katedry farmaceutickej biológie dokázal zasiahnuť do rozhodujúcej fázy vývoja paradajok a tabaku. V ich kvetoch dospievajú samčie pohlavné orgány - tyčinky. Keď sú plne vyvinuté, začnú produkovať peľ. V tomto momente zakročili vedci, ktorí znemožnili peľovým zrnkám dozrieť a šíriť tak gény svojej materskej rastliny.

"V samčích pohlavných orgánoch existuje špecializovaná vrstva buniek, ktorej jedinou úlohou je dodávať dozrievajúcemu peľu živiny," vysvetlil Roitsch. Tento proces nefunguje bez enzýmu invertáza. Würzburskí vedci dokázali vyradiť invertázu z činnosti práve vo vrstve, ktorá vyživuje peľové zrnká.

Po paradajke a tabaku sa vedci pokúsia sterilizovať aj ďalšie úžitkové rastliny - najprv pšenicu a repku. Práve repka je známa tým, že sa ľahko kríži so svojími divoko rastúcimi príbuznými.

Vedci sa v súčasnosti snažia vypestovať geneticky upravené hospodárske rastliny, odolné voči škodcom a chorobám alebo lepšie prispôsobené určitým klimatickým podmienkam. Ak sa nové vlastnosti prenesú na rastliny vo voľnej prírode, mohli by sa tieto dostať do výhody oproti iným druhom.

"Pravdepodobne budú odolnejšie voči chorobám alebo sa lepšie vyrovnajú so suchom," myslí si Roitsch. Dôsledkom by bolo, že rastliny s novými vlastnosťami by sa mohli rýchlejšie rozmnožovať a šíriť. To by mohlo nakoniec ovplyvniť skladbu flóry a fauny na danom území.