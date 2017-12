Medal of Honor: Pacific Assault - stiera hranicu medzi filmom a hrou

Tí z vás, ktorí majú doma len PC, už nemusia viac navštevovať, otravovať a prosíkať kamarátov vlastniacich Playstation. Aj vy teraz môžete počas krvavej pacifickej kampane získať svoj Medal of Honor.

29. nov 2004 o 1:47 Roman Konečný

Presnejším pomenovaním novej hry z dielne herného giganta Electronic Arts, by bolo Medal of Honor 2, natoľko sa nová hra odlišuje od svojho predchodcu. S pôvodným Medal of Honor (MoH) má spoločný snáď len názov a tematickú príbuznosť, všetko ostatné je úplne nové. A vo väčšine prípadov lepšie. Mimochodom tri roky starý Medal bol jednou z prvých FPS-iek s tematikou druhej svetovej vojny, okamžite sa stal kultovou záležitosťou, svojím úspechom inšpiroval ďalších tvorcov a zjednodušene povedané, práve on a jeho úspech boli hlavným dôvodom pre vznik hry roku 2003 – Call of Duty. MoH, ktorému sa viackrát dostalo rozšírenia v podobe výborných datadiskov, striedavo vychádza vo verziách pre PC a PS2, kde naposledy v Rising Sun tiež sledoval boje v Tichom oceáne.

V EA sa rozhodli naplno využiť možnosti, ktoré ponúka najnovší hardware a na hre, respektíve v hre, ktorá má celkom nový engine, to je vidieť. Ďalším z efektov sprevádzajúcim túto snahu je naozaj už len veľmi úzka hranica medzi počítačovou hrou a filmovým dielom. Tvorcovia Pacific Assault (PA) sa nechali, v dobrom zmysle slova, inšpirovať tým najlepším, čo priniesol v posledných rokoch Hollywood v žánri vojnových filmov. Ako je dlhšiu dobu módou práve pri filme, i Pacific Assault vychádza v dvoch verziách. Prvá z nich, vydaná na DVD, už je v predaji, nesie podtitul Director´s Edition a obsahuje bonusy v podobe hudby zo všetkých sérii MoH, interaktívnej príručky dejepisu popisujúcej neľahký postup US Marine Corps tichomorskými atolmi a ostrovmi, rozhovory s veteránmi týchto bojov, dokumenty o výcviku USMC, využívaní propagandy oboma stranami počas konfliktu a výrobe hry. Arzenál zbraní je bohatší o jeden ľahký guľomet. Druhá verzia, ktorá príde do predaja neskôr, bude k dispozícii na klasických CD.

Hra, popisujúca udalosti nasledujúce po 7. decembri 1942, sa začína nezvyčajne, až 20. novembra 1943, výsadkom na atol Tarawa. V posledných minútach pred začiatkom akcie, za hrmenia 350 mm lodných kanónov a sediac v obojživelnom transportéri smerujúcom k nepriateľskému pobrežiu, sa zoznamujete so svojou postavou, Thomasom Conlinom. Tom vo vnútornom monológu, ktorý je vlastne listom otcovi, popisuje situáciu okolo seba, svoje pocity, predovšetkým strach a neistotu. Takýchto monológov, nepochybne inšpirovaných knihou/filmom „Tenká červená čiara“, sa v hre objavuje mnoho a ich cieľom je vniesť do deja viac citov a ľudskosti. Potom nasleduje už len číre peklo, od ktorého horšie vedel stvárniť snáď len Spielberg v „Zachráňte vojaka Ryana“. V zúfalej snahe prežiť, si rýchlo uvedomíte zmeny odlišujúce PA od svojich predchodcov, predovšetkým spôsob obnovy zdravia. Ten sa nedeje prostredníctvom lekárničiek (i keď pri nastavení Realistic som jednu našiel napr. vo vraku transportéra), ale privolaním medika, člena vášho oddielu. Áno člena vášho oddielu, pretože už nepostupujete sami, ale spolu s ďalšími mariňákmi, ktorým môžete dávať niekoľko základných povelov – Postup, Ústup, Krycia paľba, Zoradiť sa. Je to určitý posun smerom k teamovej akcii, ale zatiaľ len veľmi opatrný a nečakajte nejakú dokonalosť, vaši druhovia v zbrani budú často tak zamestnaní vlastným prežitím, že vás príliš počúvať nebudú. Rovnako nečakajte, že práve vy budete líder jednotky, všetko si treba zaslúžiť.

Ak sa vám podarí toto intro prežiť, nasleduje posun v čase o dva roky dozadu, do doby tesne pred vstupom USA do vojny, a vy/Tom sa ako čerstvý branec ocitnete vo výcvikovom tábore USMC v San Diegu. Ako je už dobrým zvykom, tu sa zoznámite s ovládaním hry, jednotlivými zbraňami a po novom aj s vydávaním povelov oddielu, odnášaním zranených, ošetrovaním vlastných rán a privolávaním medika. Zároveň sa tu stretnete aj s budúcimi spolubojovníkmi. Spestrením boot campu je váš drill sergeant, ktorý, predovšetkým hlasom a slovníkom, evokuje spomienky na Kubrickov „Full Metal Jacket“. I keď oproti R. Lee Ermeyovi je v podstate ťažkým pohoďákom, v plnej miere a poriadne nahlas si užijete výrazov ako „Yoouuu Ladieees“ alebo „Scum Bag“.

Po ukončení výcviku sa na Toma usmeje šťastie a je prevelený na Havajské ostrovy, raj to na zemi. Táto idyla vydrží ani nie päť minút, pretože do služby nastupuje práve v to osudné decembrové nedeľné ráno. Útokom na Pearl Harbor sa začína prvá z mnohých misií celej kampane. I keď primárnou akciou bude pomalý a nebezpečný postup džungľou tichomorských ostrovov, dostanete sa aj k záchrane bitevnej lode West Virginia a jej posádky, protilietadlovému delostrelectvu, alebo naopak k pilotovaniu lietadla útočiaceho na japonskú lietadlovú loď.

GRAFIKA 9 / 10

Špeciálne pre Pacific Assault bol vytvorený úplne nový grafický engine, nahradzujúci svojho predchodcu, ktorý vychádzal z Quake III. Programátorom, scenáristom a režisérovi sa otvorilo omnoho širšie pole, na ktorom sa mohli realizovať a tí nezaváhali ani na chvíľu a poriadne popustili uzdu svojej fantázii. Na tvárach postáv vidieť tiene a strniská, detailne sú spracované zbrane a výstroj. Vďaka novému fyzikálnemu modelu sa pri výbuchoch zatrasie celý váš virtuálny svet, výborne sú znázornené oheň, dym a flak, zasiahnuté postavy padajú k zemi viac než realisticky. Útok na Pearl Harbor skôr pripomína film než PC hru. Obloha je plná japonských lietadiel, Zerá neustále ostreľujú všetko živé na zemi, akciu na obrazovke sprevádza výborná hudba. Počas plavby po prístave na palube torpédového člna sa dostávate do blízkosti zakotvených bitevných lodí, z ktorých sa väčšina buď potápa - a vy sa ich stožiarom a troskám vyhnete len v poslednej chvíli, alebo vyletia, tak ako USS Arizona, pred vašimi očami do povetria. Keď budete na palube USS West Virginia obsluhovať protilietadlové „štvorča“, po čase začne graficky takmer dokonale stvárnený dym z horiacich lietadiel cloniť oblohu, a ak sa vám podarí zasiahnuť útočníka až v tesnej blízkosti lode, horiace trosky budú letieť priamo na vás v akčnom štýle, za ktorý by sa nehanbil ani Michael Bay.

Trochu horšie vyznieva grafické spracovanie hustej tropickej vegetácie, ktorá je tvorená pomocou dvojdimenzionálnych objektov tak, aby vytvárali 3D efekt. Stále to ale nie je zlé. Naopak takmer dokonalý je generátor počasia, tak krásnu oblohu s rôznymi meteorologickými javmi som doteraz videl snáď len vo Flight Simulator 2004, kde sa s počasím naozaj vyhrali. Pochvalu si zaslúži znázornenie vody, respektíve mora, kde najviac pozornosti bolo venovanej línii pobrežia. Niektoré z prestrihov, respektíve ich časti sú dokonca v 3D animácii najvyššieho kalibru!!! Táto dokonalosť ale čosi stojí a hardwarové nároky sú vysoké aj pri slabšom nastavení detailov. Navyše musíte mať nainštalované najnovšie grafické a zvukové ovládače, inak hru ani nespustíte.

INTERFACE 9 / 10

Menu je spracované jednoducho a prehľadne. Počas nastavovania jednotlivých parametrov sa nachádzate vo vojenskom stane, z rádia počuť dobovú hudbu a správy. Ak si v kolónke Intelligence navolíte tzv. pop-up facts, počas celej hry sa vám bude v hornej časti obrazovky zobrazovať okno s množstvom historických faktov týkajúcich sa daného obdobia alebo vojenskej operácie. Pravda, ak budete jednotlivé misie prechádzať po prvýkrát, nebude mať na čítanie týchto informácii čas a okno vám len bude zavadzať vo výhľade. V Director´s Edition je ako bonus k dispozícii mimo hru umiestnený interaktívny časový prehľad tichomorského konfliktu, v ktorom okrem textu nájdete množstvo nákresov, fotografií, filmových záberov, atď. Jediný mätúci moment nastane vo chvíli, keď kompletne ukončíte všetky levely misie a postupujete do ďalšej - opäť sa totiž ocitnete v úvodnom menu.

Ovládanie, vychádzajúce z pôvodného MoH, je mierne odlišné a rozšírilo sa o príkazy pre vlastných vojakov, volanie o pomoc zdravotníka, priloženie si obväzu na ranu. Pravé tlačidlo myši už neslúži na presné zamierenie, to sa deje cez alt, ale na obranný pohyb pažbou pušky. Že je to užitočná zmena oceníte vo chvíli, keď na vás bude útočiť jedna vlna Japoncov za druhou, s nasadenými bajonetmi a výkrikom „Banzai!!!“ na perách. V jednej misii riadite lietadlo, k čomu vám musia postačiť, rovnako ako v Battlefield:1942, tie isté klávesy a myš ako pri ovládaní postavy, takže výsledný efekt môže byť rozporný.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Pacific Assault, aj napriek snahe priblížiť sa čo najviac skutočnosti, stále ostáva predovšetkým kvalitnou a zábavnou hrou, keďže tvorcovia sa nebáli prispôsobiť si v záujme lepšej hrateľnosti mnohé historické fakty. Napríklad USS West Virginia sa síce nakoniec naozaj neprevrátila, ale aj tak skončila na dne. V jednotlivých misiách na vás budú čakať rôzne prostredia a formy boja, prevládať ale bude pomalé opatrné zakrádanie sa džungľou. Niekedy sa zdá, že tej džungle je až neúnosne veľa, niektoré misie sú doslova vysilujúce a dej stráca na dynamike. Hra vás vo svojom novom poňatí núti držať sa v blízkosti vlastného oddielu (a medika), pretože len s jeho pomocou sa vám podarí prežiť útoky Japoncov, ktorí sa dokážu z ničoho nič objaviť vo vašej blízkosti. Ťažko povedať, či ide o programovú chybu, alebo zámer vystihnúť „neviditeľnosť“ protivníka ukrytého v džungli, ale nepriateľ sa vám často zjaví priamo pred očami s gráciou hodnou Rumburaka.

Bohužiaľ na hrateľnosť negatívne pôsobí dlhý loading jednotlivých levelov a výraznejšie ho nedokážu skrátiť ani najnovšie počítače. Tak sa zdá, že táto charakteristika začína byť spoločná všetkým novým hrám. Našťastie celý proces spríjemňuje hudba a zahnednuté kvázi fotky v ošumelom retro štýle, zobrazujúce tému budúcej misie.

MULTIPLAYER 8 / 10

Multiplayer ponúka 3 herné módy, známe Deathmatch a Team Deathmatch, a predovšetkým novinku, tímovú akciu s názvom Invader. Tu už treba plniť jednotlivé úlohy – zničenie prideleného cieľa, ukoristenie dokumentov; pričom jedna strana sa snaží úlohy dokončiť, druhá jej v tom naopak zabrániť. K dispozícii je 8 rozsiahlych máp s rôznymi prostrediami, na ktoré sa môže pripojiť 32 hráčov. Pred vstupom na mapu si treba pozorne vybrať výstroj, lekárničky k dispozícii nie sú, takže ak vo vašom oddieli nie je medik, máte smolu. Určitým záporom multiplayeru je prílišná veľkosť máp. Pokiaľ chcete hrať on-line, musíte si hru najprv zaregistrovať.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Ozvučenie postáv je výborné. Na rozdiel od predchádzajúcich dielov, budete počuť mnoho, naozaj dobrých, monológov Tomma Conlina a rozhovorov medzi ním a jeho kamarátmi. Zlí chlapci chrlia na vás japončinu rovnako rýchlo ako olovo. Najväčšiu pochvalu a obdiv si zaslúžia vonkajšie zvuky a ruchy, s podobnou kvalitou a komplexnosťou ich spracovania - či už ide o výbuchy, streľbu, chôdzu po rôznych podkladoch; sa doteraz bolo možné stretnúť snáď len pri akčných filmoch. Podobne ako pri grafike, použitý hardware výrazne ovplyvňuje celkový dojem. Maximálny zážitok umožňujú zvukové karty podporujúce Audigy 2.

HUDBA 10 / 10

Tak ako má Steven Spielberg svojho Johna Williamsa, dvorným, i keď nie jediným, skladateľom hudby v sérii MoH je Michael Giacchimo. Ten mal za úlohu zložiť hudbu, ktorá by vystihovala nielen dramatickosť prežívaných udalostí, ale predovšetkým ľudský element celého konfliktu. A treba povedať, že za pomoci bubnov, lesných rohov a trumpety, sa mu to podarilo na výbornú. Navyše túto krásnu hudbu počujete nielen počas loadingu, ale aj počas hry samotnej, kde zvýrazňuje práve prebiehajúci dej. Počas listovania v menu zapĺňa sluchátka alebo reproduktory dobová hudba, správy a reklamy.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Muži z vášho oddielu sa dokážu primerane brániť útočným vlnám Japoncov, kryjú sa za terénnymi prekážkami a samostatne, i keď často bez vás, postupujú k určenému cieľu. Niekedy zas naopak postupujete sám, ostatní sú vzadu a na vaše príkazy príliš nereagujú. Zdravotník k vám niekedy nepríde, aj keď stojí hneď vedľa, inokedy sa nebojí vrhnúť do najprudšej prestrelky, len aby vás zachránil. AI umožňuje, že postavy nie vždy sledujú nalinkovaný scenár a svojou „iniciatívou“ dokážu príjemne prekvapiť. Alebo aj nie. I japonskí vojaci naplno čerpajú z výhod terénu, predovšetkým džungle, a momentu prekvapenia, ktorý im ponúka. Po čase sa ale naučíte ich útoky predvídať, aj keď nikdy si celkom nezvyknete na ich schopnosť zjaviť sa na ešte pred chvíľkou prázdnom mieste a veľké počty, v ktorých zvyčajne útočia.

Na výber sú 4 stupne náročnosti – Easy, Medium, Hard a Realistic. V poslednej z nich už nemáte k dispozícii displeje zobrazujúce zdravie, počet nábojov, vašu polohu, kompas a dynamické mieridlá. V Los Angeles neváhali a v záujme najväčšej možnej autenticity požiadali o pomoc veteránov bojov v Pacifiku. Prejavilo sa to predovšetkým pri modelovaní zbraní a jedným z výsledkov je aj pomalšie nabíjanie, majúce za cieľ simulovať stres v bojovej akcii.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Rovnako ako pred troma rokmi, ľuďom z Electronic Arts sa opäť podarilo posunúť celý žáner do kvalitatívne vyššej roviny a stanoviť nové štandardy. Konkurencia aspoň bude mať nad čím rozmýšľať. Pokiaľ ide o využitie zaujímavého námetu, vytvorenie kvalitného scenára a jeho následne profesionálne spracovanie do atraktívnej hry, budú EA v hernom biznise zrejme ešte dlho kráľom všetkých umelcov.

P.S.

Túto recenziu venujem svojmu kamarátovi Johnovi A. Fishovi, bývalému príslušníkovi US Navy, ktorého som videl so záujmom sledovať len dva filmy – „Full Metal Jacket“ Stanleyho Kubricka a „Flight of the Intruder“ Johna Miliusa. Nikdy nezabudnem, ako mi počas letných nocí v Massachusetts, pri ohni a s Budweiserom v ruke, rozprával o invázii na Grenadu, prenasledovaní iránskych rýchlych člnov v Perzskom zálive a o tom, ako slúžil na vrtuľníkovej výsadkovej lodi USS Tarawa, kde musel zdieľať už aj tak stiesnený životný priestor so 600 mariňákmi, ktorí si mysleli presne to isté čo Johnny. Že sú najlepší.