Vo Švédsku zatkli lukostrelca mobilov

27. nov 2004 o 23:20 TASR

Štokholm 27. novembra (TASR) - Pri väznici s maximálnou ochranou vo Švédsku zatkli 25-ročného muža, pretože zo svojho luku strieľal na väzenský dvor mobilné telefóny.

Mladíka už súd obvinil z napomáhania pri väzenskom úteku a hrozí mu až rok odňatia slobody. Štokholmský lukostrelec priviazal dva mobilné aparáty a jednu nabíjačku na tri šípy a za pomoci luku ich v piatok v noci vystrelil ponad štvormetrový múr do areálu väznice situovanej v historickom mestečku Mariefred neďaleko Štokholmu, oznámila hovorkyňa polície Susanne Abrahamssonová.

Polícia nechytila páchateľa priamo pri čine. Zatkla ho až neskôr pri jeho aute, ktoré parkovalo približne 200 metrov od väznice. Luk mal stále pri sebe. Príslušníci polície napokon našli aj šípy. Tie sa nachádzali akurát v oblasti, kam sa väzni chodili prechádzať a cvičiť. "Nebolo jasné, komu boli telefóny určené," povedala Abrahamssonová.

Pašovanie mobilných prístrojov do väzníc zohráva dôležitú úlohu aj v ďalších prípadoch, ktoré sa odohrali v období medzi júlom a septembrom vo Švédsku. Polícia sa vtedy domnievala, že väzni telefóny používajú ku koordinácii úteku na slobodu.

Všetci, ktorí vtedy ušli, boli však v priebehu pár dní opäť v žalári. Niektorí pracovníci väznice boli obvinení z pašovania telefónov do vnútra zariadenia, čo viedlo k viacerým frekventovaným prehliadkam jednotlivých zamestnancov. "Používať luk na to, aby ste do väzenia dostali mobily, vyzerá byť na novú techniku," dodala hovorkyňa.