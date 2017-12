Krátka exkurzia do sveta logických hier

Ak by ste dnes pravovernému počítačovému hráčovi ponúkli logickú hru, ohrnul by nos a s pohŕdavým mumlaním znovu zasadol k Doomovi 3. Logické hry predsa nemajú príbeh, najmodernejšiu grafiku, realistické ozvučenie či fyzikálny model, a preto sú akurát dob

27. nov 2004 o 15:33 Juraj Chrappa

ré pre znudené sekretárky. To je samozrejme pohľad neznalcov, ktorí k takýmto hrám nikdy nepričuchli.

V jednoduchosti je genialita. Túto známu myšlienku využívajú takmer všetky tituly založené na používaní šedej kôry mozgovej. Ak máte dobre spracovaný nápad na hru, nepotrebujete vizuálne pozlátko, aby ste sa pri nej bavili. Dôležitý je fakt, že vás hra od prvého okamžiku pohltí a malými krôčikmi vpred motivuje k stále lepším výkonom. Tento recept na úspech platí vo všeobecnosti pre všetky hry, pre tie logické však dvojnásobne. Mnohokrát minimalistická grafika je kompenzovaná extrémne jednoduchým ovládaním. K logickej hre si sadnete a takmer okamžite viete, ako na ňu – či ste už spomínaná sekretárka alebo ostrieľaný hráč. Nezamieňajte si však myšlienku s ovládaním. Aj keď sa Tetris hrá len so štyrmi klávesmi, myšlienkou je to hra originálna a inteligentná. Ak pochopíte princíp, váš úspech závisí len a len od vášho myslenia, nie od počtu odohraných hier s podobnou tematikou.

Najmä vďaka tejto „inteligentnej jednoduchosti“ sú logické hry také populárne. Pravidelných a skúsených počítačových hráčov vyžívajúcich sa v technicky dokonalých a na ovládanie náročných tituloch je čoraz viac. Väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí nemajú žiadne problémy so zvládnutím základných funkcií počítača. More voľného času neváhajú stráviť so zložitou hrou, od ktorej požadujú, aby ich bavila desiatky hodín. Čo však tí ostatní? Pracujúci, rodičia s deťmi, večne zaneprázdnení manažéri? Oni sa chcú tiež baviť, najlepšie na niečom veľmi jednoduchom a časovo nenáročnom, aby vyplnili tú päťminútovú dieru medzi stresujúcimi rokovaniami. A práve preto je takýchto „sviatočných“ hráčov neporovnateľne viac. Vďaka internetu a stovkám nenáročných hier, využíva počítač na zábavu omnoho viac ľudí, ako vykazujú štatistiky.

Vývoj logických hier trvá zvyčajne len niekoľko mesiacov alebo dokonca týždňov. Pracuje na nich zopár ľudí a nie je výnimkou, že je to len jeden človek. Platí to aj v dnešnej dobe, keď herné vývojárske štúdia majú minimálne 20 členov. Napriek tomu sa počas krátkej histórie počítačových hier objavilo množstvo titulov, niektoré dokonca zdarma, ktoré dosiahli celosvetovú slávu. V ďalšom texte vám predstavíme aspoň niektoré z nich.

Tetris

Keď sa rozprávame o logických hrách nemôžeme nezačať Tetrisom, najznámejším logickým rýchlikom na svete. Táto hra sa po svete predala v počte vyššom ako 65 miliónov kusov, objavila sa na vyše 200 elektronických platformách a dodnes vznikajú jej nové variácie. Zahrať si ju môžete napríklad aj na niektorých mobilných telefónoch. Poznajú ju starí a mladí bez rozdielu. V našich končinách sa ešte stále predávajú monotematické herné zariadenia, na ktorých si zahráte iba Tetris na niekoľko spôsobov. Hru vo flashy si môžete poľahky vyskúšať aj zdarma na internete. Nájdete ju napríklad na http://www.addictinggames.com/tetris.html alebo http://www.miniclip.com/tetris.htm.

Ťažko povedať, čo spôsobilo fenomenálny úspech Tetrisu. Pravdepodobne to však bola kombinácia jednoduchosti, výborného nápadu a akčnosti. Z hornej časti obrazovky vám padajú zo štyroch (tetris pochádza z gréckeho slova tetra, teda štyri) kociek postavené geometrické útvary, ktoré môžete ľubovoľne otáčať. Naspodku ich zase musíte uložiť tak, aby do seba pasovali a vytvorili jednoliaty útvar. Keď sa vám to darí, spodné riadky zmiznú, vy postupujete do vyšších úrovní a geometrické útvary padajú stále rýchlejšie... Tetris pochopíte do dvoch minút, ale potrvá celý život, kým sa stanete majstrom.

Kuriózne na Tetrise je, že keď ho v roku 1986 v bývalom Sovietskom Zväze vytvoril počítačový inžinier Alexey Pajitnov spolu s dvoma ďalšími kamarátmi, nedostal zaň ani kopejku. Peniaze sa začali sypať, až keď v roku 1991 emigroval do USA a založil si vlastnú firmu Tetris Worlds. V súčasnosti pracuje pre Microsoft.

Sokoban

Ďalším známym menom vo svete logických hier je Sokoban, pre mnohých prvá hra na osobnom počítači. Problémom hlavného hrdinu je dostať sa z bludiska. Rozdelené je na 50 úrovní, pričom v každej musí dostať všetky bedne na vyznačené políčka. Opäť sa stretávame s jednoduchým nápadom, ktorý však dokáže vytvárať veľmi komplexné problémy. V záverečných úrovniach je potrebné naplánovať až 40 krokov!

Sokoban pochádza z japonského mestečka Takarazuka, kde bol vytvorený začiatkom 80. rokov spoločnosťou Thinking Rabbit. Jednoduchosť a elegantné pravidlá z neho za pár mesiacov spravili svetový hit. Opäť sa objavili stovky doslova naklonovaných verzií hry, ktoré drzo vykrádali komplexný dizajn úrovní pôvodnej hry. Mnohé z nich sú dostupné aj na internete. Sharewarovú verziu jednej z variácií nájdete na http://www.astatix.com/dsokoban.php.

Berušky

V našich končinách sa konceptom Sokobanu preslávila česká freewarová hra Berušky. Svojho času veľmi populárna logická záležitosť pridáva ku strohému posúvaniu bední viacero originálnych prvkov ako sú dvere, kamene či vybuchujúce bedne. Berušky obsahujú 120 úrovní, sú nenáročné na počítač a najlepšie je, že si ich môžete úplne zadarmo stiahnuť z internetu na adrese www.anakreon.cz. Obrovský úspech v hernej komunite donútil autorov vytvoriť druhý diel, ktorý vychádza v týchto dňoch. Berušky 2 obsahujú peknú 3D grafiku, množstvo nových levelov, len už nie sú zdarma.

Quadrax

Viacerí herní vývojári zo Slovenska a Čiech sa vo svojich počiatkoch venovali práve logickým titulom. Už sme spomenuli Berušky, teraz si bližšie predstavíme slovenský Quadrax a české Fish Fillets. Quadrax z roku 1996 bol prvou hrou najväčšieho slovenského herného štúdia, Cauldron, ktoré má dnes vyše 70 zamestnancov. Pôvodne určený pre ZX Spectrum sa neskôr dočkal konverzie pre PC. Kvalita hry a množstvo pozitívnych reakcií odbornej kritiky spravili z Quadraxu jednu z najúspešnejších logických hier v bývalom Československu.

Princíp Quadraxu je opäť veľmi jednoduchý – dostať dve postavičky, rozostavené na rôznych miestach v úrovni, do „domčeka“. Spoločnými silami musia prekonať rôzne prekážky, vzájomne si pomáhať pri prepínaní spínačov, posúvaní kamenných kociek či otváraní dverí. Postaršiu grafiku aj dnes vynahrádza skvelá hrateľnosť a desiatky hodín inteligentnej zábavy. Ak si ju chcete vyskúšať, máte jedinečnú príležitosť. Autori hru uvoľnili zdarma na stiahnutie na svojich stránkach www.cauldron.sk a má len 5 MB!

Fish Fillets

Ďalším českým debutom sú rybí agenti Fish Fillets z roku 1998 od brnenskej spoločnosti Altar Interactive. Dve rybičky musia prejsť dohromady 70 levelov plných náročných logických úloh. Zaujímavý, originálny koncept bol doplnený o vtipné dialógy medzi hlavnými protagonistami, ktoré sú plné narážiek na počítačové hry a filmy. Hra znovu slávila v našich končinách obrovský úspech znásobený uvoľnením hry ako freeware. Desiatky tisíc hráčov sa dlho trápilo s takmer nevyriešiteľnými úlohami. O náročnosti hry svedčí tiež nízke číslo hráčov, ktorí ju úspešne dohrali do konca. Podarilo sa to iba 33 ľuďom! Ich mená sú zverejnené na webových stránkach autorov www.alti.cz aj s počtom ťahov a časom, za ktorý sa im Fish Fillets podarilo dohrať. Z týchto stránok si taktiež môžete stiahnuť plnú verziu.

Incredible Machines

Herná séria Incredible Machines, ktorá začala písať svoju históriu v roku 1993, nie je logickou hrou v pravom slova zmysle. Rozmýšľať však pri nej predsa musíte, aj keď trošku odlišne. Určite to poznáte z obľúbených amerických seriálov - diabolský plán vymyslený záporným hrdinom na ulovenie/zlikvidovanie toho kladného. Kombinácia pištolí, lán, dynamitu, trampolíny a rakety má zabezpečiť, že sa tak stane z bezpečnej vzdialenosti. Úspech animovaných postavičiek pri pokusoch o realizáciu podobných plánov sa v zásade rovná nule, ale práve zosnovanie takéhoto plánu je pointou Incredible Machines. V hre môžete využívať tie najbizarnejšie nástroje a zariadenia, aby ste oklamali prírodné zákony a dostali tú prekliatu loptičku z bodu A do bodu B. Originálny nápad a možnosť vytvárať vlastné riešenia zaručili hre úspech po celom svete a viacero ďalších pokračovaní.

Myst

Keď sa povie meno Myst, môžete si predstaviť najobľúbenejšiu hernú sériu 90-tych rokov, ktorej sa predalo vyše 10 miliónov kusov. Myst tiež patrí medzi veľké počítačové hry, najmä v porovnaní s predchádzajúcimi titulmi tvorenými zväčša kreatívnymi nadšencami. Oproti jednoduchým logickým rýchlikom už hra obsahuje príbeh, špičkovú grafiku, profesionálne ozvučenie a nadabovanie. Základom hry sú však stále najrôznejšie logické hlavolamy. Tie vám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Motiváciou na ich vyriešenie je práve príbeh. V týchto dňoch vychádza štvrtý diel slávnej série pod názvom Myst IV: Revelation. Demoverziu si môžete stiahnuť priamo z našej stránky.