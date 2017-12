Bude Shellshock 2 plus novinky o Eidose

26. nov 2004 o 20:11 Juraj Chrappa

Eidos ďalej potvrdil vydanie viacerých potenciálnych hitov na budúci rok. Ako už bolo oznámené, dátum vydania Championship Managera 5 sa posúva na začiatok roka 2005. V treťom kvartáli budúceho roka uvidíme hry ako Project: Snowblind (označovaný za Halo killera) a stratégiu Imperial Glory. FPSku Commandos Strike Force si zahráme až koncom budúceho roka. Posledné dva tituly pochádzajú od známych Španielov, autorov Commandos série, Pyro Studios. Na konci budúceho roka sa tiež objaví Just Cause, 25 to Life a samozrejme nový Hitman a Tomb Raider so prevarenou Larou Croft (Podarí sa novým vývojárom konečne oživiť sériu tým správnym smerom?).

Napriek úspechu pri predaji Shellshocka, je Eidos stále rozhodnutý zapredať sa niektorému veľkému hráčovi, pretože jeho pozícia na trhu je veľmi neistá. V súčasnosti stále prebiehajú diskusie s potenciálnymi partnermi, ktoré sa ale tak skoro neskončia. Na oznámenie o predaji konkrétnej firme si teda ešte počkáme.

Zdroj: PR, www.gamerankings.com