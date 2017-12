Výpadky DSL služieb nespôsobilo chybné zariadenie Slovak Telecomu

26. nov 2004 o 16:08 TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) - Výpadky DSL služieb nespôsobilo chybné zariadenie na strane Slovak Telecomu (ST), ako to v médiách prezentovala spoločnosť Slovanet, ale preťaženosť zariadení.

Uvádza to v tlačovej správe ST, a.s., ktorý sa nestotožnil s prezentovaným stanoviskom Slovanetu k situácii v DSL službách. V tejto súvislosti ST upozorňuje, že firma Slovanet dosiahla počtom svojich zákazníkov, konfiguráciou a záťažou zariadení ich maximálnu kapacitu. Znamená to, že dochádza k preťažovaniu týchto zariadení.

Z tohto dôvodu ST navrhol Slovanetu viacero riešení. Jedným z nich je zakúpenie ďalšieho ISP Gate prístupu, čo je štandardný krok, ktorý uplatňujú väčší poskytovatelia internetových služieb v snahe udržať kvalitu poskytovaných služieb koncovým zákazníkom. Tento spôsob by podľa ST prerozdelil celkovú záťaž a nedochádzalo by k preťažovaniu zariadení a teda ani k výpadkom služieb.

Ďalšou z možností odstránenia preťaženosti zariadení je sériové zapojenie smerovača spoločnosti Slovanet za smerovač ST. Týmto spôsobom ST riešil situáciu s iným väčším poskytovateľom internetových služieb na Slovensku bez akýchkoľvek problémov.

Vyvarovať sa preťaženosti by malo aj zapnutie takzvaného paralelného koprocesora, ktorý zariadenie obsahuje. Slovak Telecom sa pri tomto odporúčaní zhoduje s názorom, že zariadenie potom nevie správne generovať záznamy o prevádzke. Z tohto dôvodu súčasťou služby ISP Gate je poskytovanie detailných záznamov o prevádzke všetkým ISP prostredníctvom webovej aplikácie jedenkrát mesačne, aby mohli ISP v prípade, že majú zapnutý paralelný koprocesor, správne vyúčtovať poplatky svojim zákazníkom.

Ostatné dve spomínané možnosti môžu byť krátkodobým riešením celej situácie, pretože už začiatkom budúceho roka ST uvedie na trh nové typy smerovačov, ktoré umožnia obsluhu súčasne až 10 000 zákazníkov pri redundantnom riešení.

V stanovisku sa ďalej píše, že "pokiaľ ide o vyjadrenia, že ST používa pre vlastné účely technológiu ISP Gate s vyšším celkovým výkonom, ide o zámerné zavádzanie." Podľa vysvetlenia v tlačovej správe poskytuje ST službu ISP Gate za rovnakých podmienok a na rovnakých zariadeniach všetkým ISP. Rozdiel je však v tom, že ST nechce vystaviť svojich zákazníkov riziku výpadkov služieb, a preto v súčasnosti využíva viacero ISP Gate prístupov. Vďaka tomu kroku nepracujú zariadenia na maximálny výkon a nie sú zbytočne preťažované. Rovnako spracovávanie prevádzky je realizované na osobitných zariadeniach a ST využíva pre zabezpečenie kvalitných služieb aj paralelný koproceror, uvádza na záver tlačová správa.

Stanovisko ST k výpadku DSL služieb poskytol TASR Patrik Steller u úseku prezidenta ST.