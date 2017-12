Nexus: Jupiter Incident – bojovne naladená vesmírna stratégia

Kvalitná strategická séria Imperium Galactica mala svojho času medzi hráčmi veľký úspech. Vývoj trojky bol poznačený mnohými komplikáciami, zmenami identity, aby sa nám nakoniec predstavila pod názvom Nexus: Jupiter Incident.

26. nov 2004

Sú pre vás vesmírne simulátory štýlu Freelancer nevyhovujúce, lebo neradi operujete len s jednou loďou? Odmietate vesmírne stratégie ako napr. Homeworld či Haegemonia, lebo nezažívate aktívne skutočný boj – takpovediac prestrelku medzi loďami? Chceli by ste si vyskúšať, ako sa asi cítia velitelia na dôstojníckom mostíku, ale X2: The Threat sa vám zdá príliš komplexná s nadbytočnými RPG prkvami? HD interactive, Mithis a Black Sun Engine práve pre vás prinášajú zaujímavo spracovanú vesmírnu akčnú stratégiu. Tak na čo ešte čakáte, veď je tu Nexus: Jupiter Incident!

Charakteristika hry a príbeh

Zápletka pripomína práve X2: The Threat a v niečom zase Freelancer, no napriek tomu má mnoho originálneho a neustále zvraty vás nútia hrať ďalej už len zo zvedavosti.

Ste Marcus Cromwell (človek zo Zeme) a vďaka rôznym zhodám okolností sa dostávate do centra hry. Prečo ste tým kým ste, a ako ste sa dostali do centra pozornosti, vám ozrejmí úvodná animácia. Keď sme už pri tých animáciach, sú jednou zo silných stránok hry. Všetky sú nahovorené retrospektívne Marcusom Cromwellom osobne, majú titulky pre slabších angličtinárov, sú rozsiahle, krásne vyrenderované a dobre prepájajú dej.

Ten sa točí okolo neorganickej mimozemskej "rasy" Mechanoidov. Popri tejto nepriateľskej a všepožierajúcej entite narazíte aj na ľudí z iných frakcií v slnečnej sústave, exilových ľudí, bojazlivých ale vysoko rozvinutých Vardragov, barbarských a bojachtivých Gorgov, vymierajúcich organických Locustov (štýlu Zergov v Starcrafte), záhadných Ghostov a neznámu starobylú rasu "Neviemkoho". Podotýkam, že nikto nie je váš úplný spojenec, každý sa tak trochu stará o seba, takže rozlíšenie na dobrých a zlých tu nefunguje. Okrem toho má každá z menovaných strán vlastné typy lodí, zbraní a taktiku boja.

Miestom deja je celá mliečna dráha s viacerými sústavami a mnohými planétami (mesiacmi, kométami, hmlovinami, hviezdami...). Herný svet je naozaj veľký, až vám je niekedy ľúto, že sa pohybujete lineárne po misiách a nemôžete si odskočiť na menší výlet.

Do deja vás okrem spomínaných animácií a priestoru vtiahnu aj aktívne vzťahy postáv – ako keby ste čítali knihu. O ich vzťahoch a vlastnostiach sa dozviete z dialógov počas cutscén a briefingov. Medzi hlavné postavy patrí vaše AI s osobnosťou a menom Angel, slečna Sweetwater (stará sa o kamufláž vašej lode) a admirál Norbank (dlho vám zadáva úlohy a má zvláštnu schopnosť všetko prežiť). Velitelia iných lodí majú aj vlastnosti ovplyvňujúce efektivitu jednotlivých činností lode a vy môžete Marcusovi jeho vlastnosti dokonca zvyšovať formou zvyšujúcich sa levelov ako v klasickej RPG.

Asi vás prekvapilo spojenie "vašej lode". Nemalo ich byť viac? Odpoveď znie - malo aj nemalo. Jednu máte stále – tú vlastnú. V prvých misiách je to loď typu Stilleto, zvyšok hry lietate na lodi menom Angelwing, ktorej pôvod nikto poriadne nepozná. Popri tom máte v každej misii pridelený istý počet rôznych lodí. Hráte s tými, čo dostanete, ďalšie si nemôžete ani vyrobiť ani dokúpiť.

Jednotky, plánovanie a boje



Občas pred misiou posilnia vašu letku o loď, ktorá vám už aj s vybavením ostane (v špecifických misiách resp. ich častiach však budete operovať len s hlavnou). Vďaka tomu si môžete postupne po misiách zlepšovať konfiguráciu svojich lodí. Ak aj o nejakú prídete, nahradia vám ju tým istým typom, avšak zase v základnom vybavení!

Popritom má každá loď priestor na pár úderných letúňov (7 typov) – osobne som ich takmer nevyužíval – proti nepriateľským si vystačí aj sama loď a sú takmer neúčinné. Ďalej je tu ešte komando, ktoré využijete v niektorých misiách na splnenie úlohy.

Bojový režim je hlavným prostredím, v ktorom budete tráviť čas. Tu sa to všetko odohráva. Tu sa ukáže vaša schopnosť taktizovať. Spôsobov vedenia boja je nespočet. Nie je to len o tom zobrať všetky lode a zaútočiť. Môžete sa zamerať na ničenie prídavných zariadení - subsystémov (tí ktorí hrali Homeworld 2 vedia, o čom je reč). Takto vlastne môžete paralyzovať loď bez toho, aby ste ju zničili. Odstrelíte jej motory, štít, zbrane a podporné zariadenia a ostane z nej veľký mŕtvy vrak. Tí akčnejší môžu odstaviť štít a zničiť celú loď. Každá zbraň slúži na niečo iné. Delia sa však podľa zamerania – proti subsystémom, proti štítom a proti "telu". Posledné dve môžu byť buď klasické, založené na energii alebo torpéda/rakety s ďalekým doletom a často veľkou oblasťou účinku. (Občas okrem nepriateľskej lode odpálite aj vlastnú, ktorá sa okolo nej motá, takže bacha!). Osobitnú skupinu zbraní, ktoré sa nedajú zničiť ani nepotrebujú energiu, tvoria "flak" systémy proti letúňom.

Čo sa týka energie, produkujú ju prídavné generátory a je esenciálnym prvkom lode. Rozdeľuje sa medzi podporné subsystémy (napr. senzory, zameriavacie či kamuflážne systémy), štít, zbrane a motory. Nikdy nemôžete zásobovať všetko na 100%, takže znova nastupuje taktika. A si nakúpite, máte k dispozícii aj špeciálne rezervy, ktoré slúžia na zvýšenie efektivity jedného z hlavných systémov (počas misie sa po vyčerpaní nedobýjajú). Vo všeobecnosti platí – čím viac energie, tým lepšie.

Popri útokoch sú tu rôzne akcie ako autopilot, obrana, skenovanie a pod. Pre zaujímavosť: Lodiam sa V RÁMCI misie po čase automaticky obnovuje štít (do 1/3, zvyšok je na generátoroch), sú schopné opravovať si subsystémy (pokiaľ neboli úplne zničené), škody na "tele" sú však nenávratné. Munícia do torpéd je obmedzená a pevne stanovená pre každý typ – doplní sa medzi misiami.

Ale teraz k jednotlivým hodnoteniam.

GRAFIKA 9 / 10

Je krásna! Vesmír naokolo je nápaditý, farebný, vždy iný a planéty majú primeranú veľkosť. Atmosféru dopĺňajú asteroidy a... lode. Lode sú plné tvarov, detailne spracované a pekne texturované. Výbuchy a útoky zbraňami sú efektné. Obzvlášť výbuchy spôsobené extra silnými zbraňami – už podľa jeho spracovania viete, čo vás udrelo. Lode sa počas boja pohybujú, rotujú a okolo poletujú stíhačky – radosť pozerať, najmä v pozastavenom móde.

Nastavenie grafiky je podrobné a dá sa prispôsobiť dokonale vašej zostave. Nie je však veľmi hardvérovo náročná, takže sa pokochá naozaj každý. Horšie to je so zapnutým antialiasingom (FSAA). Ten dosiahnete len vynútením v ovládačoch. Tí ktorí radšej hrajú vo vysokých rozlíšeniach, budú na písmená potrebovať lupu.

INTERFACE 7 / 10

Jedna vec mi tu chýba – podrobný tutorial v hre. Som síce zvyknutý ho preskakovať a aj tu mi stačili občasné rady a popisky, niektoré špeciálne funkcie som sa však musel učiť štýlom pokus–omyl a tak mi posledná misia trvala raz tak dlho. Ale ináč je všetko prehľadne spracované, rozdelené, uľahčené klávesovými skratkami, možnosťou pozastaviť hru a následným zadávaním príkazov.

Kameru môžete približovať, fixovať na nejaký objekt, natáčať smerom na ďalší objekt, prípadne ju voľne otáčať. Nie je tu však možnosť pohybovať s ňou do strán. Ďalšou chybičkou je nemožnosť označovať viaceré lode kliknutím v priestore ale iba v bočnom menu. Možno to je pre niekoho lepšie, ja na to však nie som zvyknutý. Ale najviac mi vadí absencia voľného pohybu lodí (kde je starý dobrý Homeworld?). Toľký voľný priestor a vy letíte vždy len k nejakému objektu prípadne preddefinovanému navigačnému bodu.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Tých ktorí sa obávajú, že sa misie obmedzujú len na ničenie nepriateľa, môžem upokojiť. Nie je tomu tak. Sú rozdelené do šiestich kapitol (každá má úvodnú animáciu) a dokopy je ich 25. Užijete si v nich špionáž, plnenie rôznych nezvyklých úloh, vyjednávanie (aj keď len také naoko) a klasický útok/obrana. V samotných misiách je množstvo zvratov, občas idete splniť jasnú úlohu a nakoniec musíte urobiť niečo úplne iné. Vždy máte hlavné a vedľajšie úlohy. Ak ste dobrí, dostanete medailu. A ak nie ste a hlavnú úlohu nesplníte, občas je pre vás prichystaný aj náhradný plán. Všetky briefingy sú veľmi pekne a akčne spracované – vlastne také kvázi animácie.

Hrateľnosť zvyšuje aj rozmanitosť lodí, rás a vyrovnaná náročnosť. Nakoniec sa tak v ideálnom prípade vyšplháte na minimálne 15 hodín zábavy (na porovnanie – dlhšie ako v Homeworld 2). Ak dosiahnete menej, asi ste si zvolili nízku náročnosť.

A ak vás plnenie misií NÁHODOU prestáva baviť, drží vás pri hre príbeh.

MULTIPLAYER

Ak ste hru už odohrali zo trikrát vždy inou taktikou a napriek tomu sa vám máli, je tu pre vás prichystaný multiplayer. Na moju škodu som ho nemal s kým vyskúšať. Môžete hrať klasicky po sieti alebo cez internet.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Každý zásadový fyzikár by dal 0 hviezdičiek, keďže vo vesmíre sa zvuk nešíri, ale čo na tom. Koho by až taká realistická hra bavila? Tvorcovia vsadili skôr na chute hráčov a urobili to vynikajúco. Počujete všetko! Občas som si len tak sadol a pozeral/počúval priebeh boja. Samozrejme som ho prehral, no stojí to za ten pôžitok.

Hlasitosť je síce citlivá na vzdialenosť zdroja zvuku, podpora priestorového surround sound alebo EAX však chýba.

HUDBA 8 / 10

Futuristická, prevažne atmosferická, inštrumentálna - príjemne dopĺňa atmosféru a je jej dosť. Pri bojoch by som však uvítal akčnejšiu. Inak jej nie je čo vytknúť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Tri základné stupne - náročnosť misií je vyrovnaná. S výnimkou prvých sa poriadne zapotíte a občas nepomôže ani save-load. Jednoducho budete musieť už od konfigurácie a odznova. Náročnosť však nie je dosiahnutá ani tak inteligenciou nepriateľa, ako skôr jeho početnou prevahou. Napr. takmer vám zničí loď, ale robotu nedokončí a ide zase po inej – skôr náhoda, ale nemala by sa stávať. Inak je umelá inteligencia vcelku inteligentná, len tak akosi umelo.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Takže ako vidíte, iný spôsob spracovania, veľký priestor pre stratégiu a vlastný prístup k veleniu flotile, primerané ovládanie a uspokojivá náročnosť, všetko odeté do takmer dokonalej grafiky a podfarbené vynikajúcimi zvukovými efektmi. Čo viac by si mohol milovník stratégií či vesmírnych simulátorov priať? Predsa len viem o niečom – modifikácie a prídavky – nech sa páči, aj na toto autori mysleli. Takže už nerozmýšľajte, veď rozhodnutie je jasné!