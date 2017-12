Nokia rozbieha celosvetovú online hru Pocket Kingdom

Spoločnosť Nokia zverejnila ďalšie inovatívne prvky Pocket Kingdom: Own The World, prvej svetovej online mobilnej hry pre veľký počet hráčov určenej pre platformu N-Gage.

26. nov 2004 o 10:21

Okrem toho spoločnosť Nokia potvrdila, že hra Pocket Kingdom je hotová a ďalší týždeň začne distribúciu po celom svete. V rámci hry Pocket Kingdom: Own The World, sa hráči usilujú o vybudovanie mocného online impéria, pričom v tejto snahe súperia s ďalšími hráčmi po celom svete. Ide o bojovú, akčnú a strategickú hru zasadenú do prostredia fantasy.



Spravodajstvo z hry Own The World (Own The World News Report) je spravodajský kanál, ktorý 24 hodín denne v reálnom čase informuje o aktuálnom vývoji situácie v hernom svete Pocket Kingdom. Internetová stránka „My PK“ poskytuje náhľad do „kráľovstva vo vrecku“ (Pocket Kingdom) ktoréhokoľvek hráča. Akonáhle sa hráč so svojou hrou zapojí online, aktualizuje sa jeho stránka o štatistických údajoch, ako je bodovanie jeho schopností (skill ratings), počet získaných jednotiek a umiestnenie hráča v rebríčku najlepších vlastníkov (All-Time Owner Board) a v rebríčku plieniteľov (All-Time Looter Board).



Reset Jen, zvláštny virtuálny spravodajca kráľovstva Pocket Kingdom, prezentuje správy z hry Own The World s nespisovným britským prízvukom, ktorý vychádza z najnovších textov k technológii reči. Dvadsaťštyrihodinové spravodajstvo podáva informácie i prenikavé a zábavné komentáre k najnovším bitkám, a taktiež aktuálne údaje o predajoch v aukcii, kde môžu hráči predávať artefakty, ktoré vytvorili alebo získali plienením.



Stránka „My PK“ obsahuje takmer všetky informácie o kráľovstvách Pocket Kingdom jednotlivých hráčov. Hosting stránky poskytuje hráčom Fabbis, osobný asistent, ktorý je každému hráčovi po ruke pre prípad ťažkostí. Stránka je rozdelená na niekoľko oblastí ako sú Trónna sála a 411, v ktorých sa dajú nájsť podrobné údaje o hráčovom umiestnení v rôznych rebríčkoch vodcov, ziskoch trofejí, bodovaní schopností, aukciách, zoznamoch prianí a množstve ďalších informácií.



Hráči si môžu svoje stránky „My PK“ personalizovať použitím vlastného citátu alebo ďalšou upútavkou, čo im poskytuje široký priestor k tvorivým vyjadreniam. Stránky sa dajú zasielať e-mailom, či už v nepokrytej snahe pochváliť sa vlastnými výsledkami alebo naopak vzdať poctu lepším hráčom. Stránky „My PK“ budú obsahovať taktiež spravodajstvo Reseta Jena o najnovších bitkách príslušného hráča.