World of Warcraft príde do Európy začiatkom roku 2005

25. nov 2004 o 10:44 Ján Kordoš

World of Warcraft si môžete zarezervovať už od zajtrajšku (piatok, 26.11.2004) a záleží len na vás, ktorú edíciu si vyberiete. Okrem klasickej, ktorá bude stáť 30 libier a obsahuje len hru na 4CD a mesiac zdarma, je k dispozícii aj Collector´s Edition (obsahuje DVD s hrou, kopec artworkov, obrázkov, oficiálny soundtrack, špeciálne dvd "Behind the Scenes", mapu a exkluzívne "zvieratko" v hre) za 45 libier. Ceny v prepočte sa neodvážime odhadnúť, všetko záleží na distribútoroch (prípadne si objednáte hru cez internet). Mesačné poplatky sa výrazne nelíšia od konkurencie. Za jeden mesiac zaplatíte 8.99, pri 3 mesiacoch budete za jeden platiť 8.39 a polročné konto vás vyjde na 7.69 x 6 libier.

Zdroj: www.gamesindustry.biz