Existuje život pod kilometrami ľadu?

Pred niekoľkými rokmi objavili vedci bakteriálny život v oblasti bez svetla či prísunu živín. Nehovoríme o hlbokom vesmíre, ale o štyri kilometre hrubom antarktickom ľade. Táto zmrznutá masa pokrýva sladkovodné jazero Vostok.

25. nov 2004 o 0:00

Obrysy jazera Vostok, ako ich ukázal radar. Jeho rozloha je 14 tisíc kilometrov štvorcových. Doteraz nie je isté, kedy jazero vzniklo, odhady sa pohybujú medzi 30 - 10 miliónmi rokov. FOTO - NASA



Vedci zistili, že spodnú vrstvu ľadového bloku, obsahujúcu baktérie, tvorí nahromadená zmrznutá voda jazera. To ich priviedlo k predpokladu, že veľká a rozmanitá spoločnosť mikróbov žila aj v samotnom jazere. Ak je to naozaj tak, vynárajú sa otázky o hraniciach vzniku života na Zemi, a rozširujú sa aj miesta, kde by mohol existovať život vo vesmíre.

Objav mikróbov v antarktickom ľadovom štíte v decembri 1999 v časopise Science ohlásili dva nezávislé tímy. Jeden vedie John Priscu, ekológ z Univerzity štátu Montana v Bozemane, druhý David Karl, mikrobiológ na Havajskej univerzite v Honolulu. Odvtedy oba tímy a ďalší výskumníci usilovne pracovali.

Nové informácie ukazujú, že mikróby sú fyziologicky rozmanité. Ukazuje sa tiež, že jazero Vostok hostí život s vysokou hustotou. Priscu pre News.nationalgeographic. com povedal: "Vyzerá to, že v jazere je okolo 10 000 mikrobiálnych buniek na mililiter, čo je asi stokrát menej ako typický počet v otvorených vodách."

Tím Davida Karla urobil tiež ďalšie analýzy. Zistil, že v jazere je živá mikrobiálna populácia, aj keď jej biomasa môže byť nízka. Iní vedci však o týchto výsledkoch pochybujú, lebo mikróby môžu pochádzať iba z nástrojov výskumníkov, nie zo spodnej vrstvy ľadu.

Medzinárodná vedecká komunita je rozhodnutá tento spor vyriešiť, nie je však dohodnutá na postupe. Americkí a európski vedci uprednostňujú opatrný prístup a hľadajú financie. Zohnať ich je však veľmi ťažké. Preto glaciológ Martin Siegert z Bristolskej univerzity navrhuje odobrať najprv vzorky z jazera Ellsworth, čo je malé subglaciálne jazero v západnej Antarktíde. Zatiaľ čo výskum Vostoku bude stáť niekoľko desiatok miliónov dolárov, Ellsworth by odhalil svoje tajomstvá asi za štyri milióny.

"Môžeme nahliadnuť do tohto jazera a potvrdiť tak navždy, či voda a sedimenty sú skutočne takým fascinujúcim ekosystémom, ako sa domnievame," povedal Siegert. "Potom sa môžeme vydať na Vostok."

Ruskí vedci nedávno ohlásili plán prevŕtať sa k jazeru v lete 2006-2007. Priscu drží odvážnym Rusom palce, uprednostnil by však "medzinárodnú akciu s lepším environmentálnym, vzdelávacím a vedeckým programom, ktoré tvoria ducha výskumu Antarktídy". (der)