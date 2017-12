Dokážu veľa, niekedy im však treba pomôcť

Embryonálne kmeňové bunky dokážu veľa. Ak sa dostanú do tela prirodzenou cestou, ako v prípade nastávajúcich matiek, je to vynikajúce. Niekedy však embryonálne bunky (prípadne celý kus tkaniva) treba dopraviť do pacientovho tela iným spôsobom.

V máji tohto roku v Londýne otvorili prvú svetovú banku ľudských embryonálnych kmeňových buniek. V ampulke na snímke je roztok, ktorý umožňuje bunky skladovať. FOTO - REUTERS

Ako napísal New Scientist, tím Roberta Aramanta z University of Lousville v Kentucky transplantáciou embryonálneho tkaniva zo sietnice potrateného plodu navrátil zrak dvom ľuďom s nevyliečiteľnou dedičnou degeneratívnou očnou chorobou (retinitis pigmentosa). Elisabeth Bryantová, ktorá pred tromi rokmi nevidela vôbec nič, teraz môže čítať, hrať počítačové hry a písať e-maily. Štyrom ďalším ľuďom sa vďaka transplantácii zrak aspoň zlepšil. V rozvinutých krajinách postihuje slepota desiatky miliónov ľudí. Keby lekári chceli pomôcť všetkým, nemali by na to samozrejme dosť embryí, ktoré zostali v mraziacich boxoch po asistovanej reprodukcii. Aramantov tím preto dúfa, že schodnou cestou by mohla byť transplantácia potrebného tkaniva zo sietnice embryí geneticky modifikovaných prasiat. Genetická úprava je potrebná na to, aby imunitný systém príjemcu nové tkanivo neodmietol.