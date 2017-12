Behind the Scenes trailer k MMORPG World of Warcraft

24. nov 2004 o 12:15 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 World of Warcraft sa práve dnes dostáva na pulty obchodov v Severnej Amerike, Austrálii a Novom Zélande (Kórea sa teší otvorenému betatestu a v Európe previeha uzavretý betatest, čo určite hnevá fanúšikov na starom kontinente) a po prečítaní našeho preview z betatestu už určite každý hráč tuší, že Blizzard pre nás pripravil pecku v oblasti MMORPG. Viac sa o samotnej hre dočítate v preview, dôležité je, že sa tvorcovia rozhodli potešiť nenásytné duše hráčov trailerom Behind the Scenes, teda dlhým (takmer 8 min.) videom zo zákulisia tvorby. Pre vaše oči je pripravené veľké množstvo preletov krajinou, skíc a artworkov a ďalšie bonusy, ktoré by mali presvedčiť všetkých neveriacich Tomášov, že to Blizzard vie aj s multiplayer only hrami. Zdroj: www.ggmania.com , www.3dgamers.com