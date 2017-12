Onimusha 3: Demon Siege - najlepšia hra roku 2004 pre PS2?

24. nov 2004 o 10:32 Milo Gracík

Napriek menšiemu zdržaniu, sme sa posledného titulu trilógie Onimusha (prvý diel, druhý diel, tretí diel) konečne dočkali i v PAL teritóriu. Epický príbeh boja proti nemŕtvym démonom vrcholí aby finišoval v masakrálnom finále, za ktoré by sa nehanbil žiaden hollywoodský veľkofilm. Toto je hra, ktorej minutie by ste si vyčítali do konca vašich dní. Ak chcete vedieť prečo, prečítajte si recenziu :).

Píše sa rok 2004 a Paríž je v plameňoch. Nájazd krvilačných démonov Genma začal. Jacques Blanc, príslušník špeciálnej vojenskej jednotky statočne odoláva. No osamotený vojak nemá proti nemŕtvym hordám démonov veľa šancí. Medzitým, Japonsko roku 1582, samuraj Samanosuke Akechi vedie rozhodujúci útok na palác kráľa démonov Oda Nobunaga. Čosi sa však pokazilo, keďže tesne pred dokončením práce sa Samanosuke nedobrovoľne ocitne v uliciach horiaceho Paríža. Prozreteľnosť však vedela, čo robí, keďže náš samuraj na poslednú chvíľu zachraňuje Blanca, ktorý sa vzápätí rovnakým spôsobom presúva do stredovekého Japonska.

Na rozdiel od mojich predpokladov v novinke, hra vychádza len na jednom DVD a i systém ovládania je iný. Teda nemôžete prejsť hru za dve rozdielne postavy (ako v Devil May Cry 2), ale postavy (a bude ich viac ako dve) budete počas hrania nepravidelne striedať. Zaujímavé je tiež zobrazenie hlavných postáv, ktoré sú modelované a nahovorené dvomi hereckými hviezdami, obdobným spôsobom ako Jet Li v Rise to Honor. Ako Hidemitsu Samanosuke Akechi sa nám opäť predstaví Takeshi Kaneshiro a novú postavu série, Jacquesa Blanca si užijeme v podaní francúzskeho nosáňa Jeana Reno. To však nie sú jediné známe mená filmového neba v tejto hre, na choreografiu bojových scén totiž dohliadala hviezda akčných filmov Donnie Yen (napr. Blade 2).

Príbeh nebudem rozoberať, predsa len, Onimusha 3 je hlavne filmová hra, kde príbeh hrá dôležitú rolu v celkovej atmosfére hry. Taktiež vo filmovej recenzii nehľadáte stručný dej filmu, nie :)? Príbeh je plný nielen epických a osudových bitiek a cestovania časom, ale i romantickými, emotívnymi a celkom ľudskými témami. V skratke, Onimusha 3 je skutočne dobrý film, sem-tam vhodne doplnený akčnými pasážami, kde ovládate hlavného hrdinu a namiesto aby ste iba pasívne sledovali ako efektne poseká tú trojmetrovú obludu, aktívne mu dopomôžete k jej premene na hromadu fašírkovej zmesi :). Teraz vážne, ak chcete vedieť ako dopadla Onimusha 3 z pohľadu hráča, mrknite na hodnotenie.

GRAFIKA

8 / 10

INTERFACE 7 / 10

Menu nezaprie svoj pôvod v obstarožnom Resident Evil, novinky voči ostatnému dielu série by ste hľadali s veľkými ťažkosťami. Inventorár je však dostatočne funkčný a účelný. Veľkým plusom sú minimálne nahrávacie časy, kde sú tie časy nahrávania pri prechode medzi miestnosťami (ak to niekomu chýba, nech skúsi Resident Evil: Outbreak). Minimalistický loading si však vyžiadal obete, ktoré sa najvýraznejšie prejavili v detailnosti grafického spracovania.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Onimusha 3 je proste zásadný predstaviteľ moderného žánru akčných filmových hier, ktoré prinášajú maximálne efektnú vizualitu za prispenia hladkej a bezproblémovej hrateľnosti. Čo má svoje klady (silná filmová atmosféra) ale i zápory (lineárnosť, relatívna krátkosť). Dizajn sa drží zásady „sadni a hraj“, takže ani hráč neznalý obdobných hier nemá po pár minútach s ovládačom žiadny problém. Onimusha 3 zachováva herný dizajn svojich predchodcov, no pridáva i zopár originálnych prvkov. Ide predovšetkým o zmienené striedanie hrateľných postáv, dve časové línie a z toho vyplývajúce cestovanie v čase (posielanie predmetov nutných na riešenie hádanok z jednej doby do druhej). Najmä cestovanie časom oživuje obligátnu krvavú selanku, čo sa podpísalo i na hrateľnosti. Obe časové roviny sú navzájom poprepletané, takže zásadná akcia v jednej ovplyvní situáciu v tej druhej. Celkovo sú puzzle logické a zábavné, skrátka to pravé osvieženie každej adrenalínovej akcie.

MULTIPLAYER

Táto hra nepodporuje multiplayer, takže bez hodnotenia.

ZVUKOVÉ EFEKTY

8 / 10

HUDBA 8 / 10

Skvelý orchestrálny soundtrack. Hudba znie rovnako veľkolepo, ako v dobrom hollywoodskom veľkofilme. Tiché a mierne pasáže sa striedajú s nervóznymi, napätie vyvolávajúcimi, ktoré prechádzajú do bombastickej údernej akcie. V spolupráci s očarujúcou grafikou táto hra poskytne vašim zmyslom skoro filmový zážitok.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Protivníkov je dosť a ich paleta je tak pestrá ako zaujímavá. Od bežných nemŕtvych samurajov a démonických nindžov až po roztodivné „poké“ obludky, pri tvorbe ktorých sa autori inšpirovali nielen vlastnou fantáziou ale určite i domorodým folklórom a mytológiou krajiny vychádzajúceho slnka, keďže niektoré prvky sme mohli zazrieť i v iných japonských hrách. O inteligencii nepriateľov nemôžeme pochybovať, nemajú totiž žiadnu. Až na krvilačný inštinkt odstránenia vašej maličkosti do horúcich pekiel, a to akýmkoľvek spôsobom, hlavne pekne brutálnym a bolestivým. Mimo finálnych bossov (ich dizajn je fakt geniálny, čo kus to umelecký skvost) nie je problém protivníkov zdolať dvomi údermi, až na malé výnimky, ktoré k zabitiu vyžadujú špecifický druh útoku. A i s obtiažnymi bossmi veľkosti niekoľkoposchodového domu si určite poradíte, i keď žiadneho pravdepodobne na prvý raz nezdoláte, na každého čoskoro nájdete fintu, ktorá vám umožní jeho rýchlu elimináciu. Obtiažnosť sa zvyšuje iba s počtom protivníkov na obrazovke a veru, niekedy ich je úctyhodný počet, že ich chudák PS2 má s ich rozpohybovaním problémy, nieto ešte vy s ich zabitím.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

I keď zatiaľ ešte stále čakáme na riadku dávku parádnych vianočných trhákov, neváhal by som titul Onimusha 3 v súčasnosti označiť za horúceho kandidáta na hru roka 2004. Minimálne v rámci žánru akčných hier je trón už obsadený. Ak chcete ochutnať exkluzivitu hier pre PS2, záverečný diel trilógie Onimusha je dobrou voľbou.