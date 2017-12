Ako pomáhať ostatným pri počítači

Poznáte to sami - váš partner, rodič či spolužiak je inak nadpriemerne inteligentný, vie šoférovať a čítal Dostojevského, ale robí mu neuveriteľné problémy pracovať v Exceli a zdá sa vám, že na internete sa správa ako úplné nemehlo.

23. nov 2004 o 21:37

Ukázať je vždy lepšie ako vysvetliť. ILUSTRAČNÉ FOTO - TASR



V takejto situácii sa vám môžu zísť základné rady, ako pomáhať iným pri problémoch s počítačmi, ktoré sformuloval profesor Phil E. Agre z Kalifornskej univerzity.

Čo by ste mali vedieť vy

V prvom rade si uvedomte, pred akým zložitým problémom váš študent zrejme stojí. Problematická je pre neho už komunikácia s vami. Nevie sa správne pýtať, pretože nevie, čo jednotlivé termíny znamenajú. Nemôžu ich však pochopiť, kým systém nezačne sám používať. Ale nemôže sa ho naučiť úspešne používať, pretože nevie ani len položiť správnu otázku.

Ak vás niekto zavolá k svojmu počítaču, zrejme už predtým vyskúšal množstvo iných vecí a počítač preto môže byť v trochu zvláštnom stave - nečudujte sa a nebuďte nervózni.

Dôležité je tiež zmieriť sa s tým, že kým pre vás je možno počítač hlavným objektom práce, pre ostatných je len nástrojom - zaujíma ich len, ako s jeho pomocou urobiť inú prácu, nie ako ho opraviť, čo je úplne v poriadku.

Základné pravidlá pre pomoc ostatným

1. Ujasnite si, čo je vaším cieľom. Nemalo by ním byť vyriešenie aktuálneho problému vášho kolegu či žiaka, ale vysvetlenie spôsobu jeho riešenia, aby ho nabudúce zvládol aj sám (ak je možné, že sa ešte objaví). Neberte mu preto klávesnicu a neťukajte do nej sami, ani ak by to bolo takto rýchlejšie - len mu hovorte, čo má robiť. Dovoľte mu robiť si poznámky

2. Zvaľujte vinu na počítač. Ľudia sa väčšinou obávajú, že na počítači niečo pokazia alebo že budú vyzerať ako hlupáci, ak niečo nechápu. Kedykoľvek začnú so sebaobviňovaním, zvaľte vinu na počítač: systém bol nezrozumiteľne navrhnutý, správa sa nepredvídateľne. Ak nerozumejú ovládaniu, je to preto, lebo bolo navrhnuté nezrozumiteľne. Ak nesprávne predpokladajú, čo by mala ich akcia vyvolať, povedzte, že ich predpoklad bol rozhodne logický.

3. Nikdy nehovorte, že niečo robia zle. Navrhnite len, že im ukážete spôsob, ako to urobiť ľahšie alebo rýchlejšie.

4. Nepýtajte sa ťažké otázky. Ťažkou otázkou je v tomto prípade každá, na ktorú sa dá odpovedať áno - nie. Napríklad: "Klikol si na túto ikonu, keď prišiel do schránky nový e-mail?" Vtedy sa totiž váš zverenec bude obávať, že jedna z odpovedí je správna, a dá vám tú, aj keď si nebude istý. Lepšia otázka teda je: "Čo si presne urobil, keď prišiel nový e-mail?" Alebo najlepšie: "Ukáž mi, čo si urobil..."

5. Netvárte sa záhadne a nehovorte im veci, ktoré nemôžu pochopiť. Ak si nie ste postupom istý, povedzte: "Vyskúšajme toto, lebo..." Znižujte úroveň abstrakcie, ktorú používate ("Kliknite sem" namiesto "Spustite program"), až kým si nebudete istý, že úlohe presne rozumejú. Keď sa pozerajú na monitor, pozerajte sa tiež. Ak sa pozrú na vás, pozrite sa na nich.

