Americká armáda vyvíja vlastný internet

23. nov 2004 o 21:49

Armáda Spojených štátov vyvíja vlastný internet, ktorý bude stáť desiatky miliárd dolárov a mal by americkým jednotkám vo vojnách budúcnosti poskytnúť kľúčovú výhodu - všetci velitelia a vojaci by nielen ľahšie komunikovali, ale mali by aj priebežné informácie o boji a pohybe nepriateľa. Nový systém označovaný ako GIG (Global Information Grid) sa začal vyvíjať pred šiestimi rokmi a prvé skúšky prebehli koncom septembra. Cena projektu sa odhaduje pre najbližších desať rokov najmenej na 200 miliárd dolárov potrebných na hardvér, softvér a satelity. Hlavným cieľom GIG je poskytnúť jednotkám pohľad "božieho oka" - všetci vojaci by mali mať úplný obraz o teréne, nepriateľovi či počasí. Jedným z technických problémov je požiadavka, aby bol GIG schopný prenášať obrovské množstvo dát. Podľa štúdie korporácie Rand bude armáda potrebovať 40- až 50-krát väčšiu kapacitu na prenos dát, akú mala k dispozícií minulý rok počas vojny v Iraku - teda toľko, koľko by bolo treba na stiahnutie troch celovečerných filmov za sekundu. Práca amerických vojenských expertov položila pred štyridsiatimi rokmi základy k vzniku internetu a počas studenej vojny mali ich počítače veľký náskok pred zvyškom sveta, napísali The New York Times. V poslednom desaťročí, počas rozmachu internetu, však americké vojenské a spravodajské služby zaostali a "armádny internet" je pokusom stratu dohnať, povedal jeden z tvorcov internetu a dnešný konzultant Pentagonu Vint Cerf. (čtk)