Podarená exkurzia do budúcnosti

Málokto tuší, ako bude vyzerať budúcnosť ľudstva. Fanúšikovia u nás nie veľmi rozšírenej stolovej hry Warhammer 40 000 však majú dávno jasno.

25. nov 2004 o 21:39 MICHAL GARDIAN

Málokto tuší, ako bude vyzerať budúcnosť ľudstva. Fanúšikovia u nás nie veľmi rozšírenej stolovej hry Warhammer 40 000 však majú dávno jasno. Zjednotenie pravoverných do religióznej vojnovej mašinérie, kolonizácia cudzích planét a neustály boj s mimozemskou háveďou. Transformovať tento veľmi detailne popísaný a zvláštny svet do počítačovej hry určite nie je jednoduché. Titulu Warhammer 40 000: Dawn of War sa to však podarilo viac ako dobre. Aj vďaka vhodne zvolenému žánru stratégie v reálnom čase.

Ak aj "náhodou" nepatríte medzi znalcov sveta Warhammer 40 000, táto hra vás uchváti v prvom rade svojou grafikou. Časy, keď strategické hry obsahovali hrubé 3D modely bez detailov, sú dávno preč. Dawn of War však rozhodne nezostáva iba v rámci dnešného štandardu. Postavičky zo stolovej hry sem totiž autori presunuli doslova s láskou a úctou k detailom, ktoré robia svet Warhammeru takým osobitým.

K tomu prispieva aj frenetické tempo hry, ktoré vás autori nenásilne donútia dodržiavať. Nejde tu o žiadne zdĺhavé ťaženie surovín a budovanie armád v zázemí. Od prvých sekúnd takmer každej misie budete vrhnutý priamo do boja a musíte si zabezpečiť posily prostredníctvom kontroly určených bodov na mape. K tomu všetkému sú tu super silní hrdinovia, bojová technika či teleportácia náhrad za padlých vojakov priamo na bojisko. To všetko spolu s dobrou umelou inteligenciou a pohodlným ovládaním prispieva k doslova šialene rýchlej, ale o to zábavnejšej hrateľnosti.

Pochvalu si naopak zaslúžia zvukové efekty, dabing alebo monumentálna hudba. Takže napriek faktu, že autori v žiadnom prípade nevytvorili vernú kópiu stolovej hry, podarilo sa im skvele zachytiť atmosféru sveta Wahammeru 40 000 a preniesť ju do veľmi chytľavej hry.

Odporúčame: Procesor 1500 Mhz, 256 MB RAM, DX8 grafická karta