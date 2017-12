Prečo sa mladým na internete tak darí?

Ak si najbližšie budete prezerať niektorú z internetových stránok, majte na pamäti, že ju možno napísal niekto vo veku vášho syna v puberte. Kým kariéra človeka v bežnom zamestnaní vrcholí okolo štyridsiatky, na internete medzi najuznávanejšími persónami

24. nov 2004 o 0:00 Tomáš Ulej

Pätnásťročný Štefan Húska, autor www.frk.sk , s ocenením za svoju prácu, ktoré získal na Kremnických gagoch. FOTO - ŠTEFAN HÚSKA st.



pokojne nájdete ľudí mladších ako osemnásťročných. Internet je pre nich nielen šancou, ako sa mnohému priučiť, ale vďaka svojej šikovnosti tiež preraziť vo svete dospelých.

Štefan Húska má iba 15 rokov, no vo svojom krátkom živote si už stihol potykať s humoristom Stanom Radičom a po pleci ho tľapkal Milan Lasica. Toto leto získal na festivale Kremnické gagy ocenenie Zlatý gunár za najoriginálnejšiu zábavnú webstránku - na adrese FRK.SK zozbieral dosiaľ najväčšiu slovenskú internetovú databázu vtipov.

Martin Vataha má 17. Pred dvoma rokmi chcel študentom základných a stredných škôl pomôcť v pochopení učiva fyziky a chémie, a tak pre nich založil úspešný projekt Pokusy.sk. Svojej škole ešte i dnes vytvára tie najrôznejšie prezentácie a popoludní vypomáha pri vedení internetových krúžkov. Popri tom všetkom je aktívnym členom občianskeho združenia Internet pre všetkých, programuje a na internete už publikoval viacero kvalitných článkov.

Päťnásťročný Michal Kuběnka z Košíc ako jeden z mála na Slovensku zdarma poskytuje webpriestor wapovským internetovým stránkam na adrese www.wap4u.sk. Keď pre tento projekt nemohol na slovenskom internete nájsť sponzora, obrátil sa na našich západných susedov. Dnes jeho službu aktívne využíva 400 ľudí. Okrem toho vedie server www.downloads.sk a komerčne programuje pre viaceré spoločnosti.

Toto sú len niekoľkí z ľudí, ktorí v súčasnosti dávajú tvár slovenskému internetu. Čím to je, že v mnohých prípadoch svojimi aktivitami predbiehajú aj o generáciu starších tvorcov internetových stránok?

Žiadne predsudky - ukáž, čo vieš

"Výhodou mladých vždy bola a bude flexibilnosť a záujem o nové technológie," myslí si Milan Csaplár, riaditeľ slovenskej pobočky vydavateľstva Computer Press. "Mladí ľudia sa skôr dokážu naučiť novému, nie sú zaťažovaní záväzkami v podobe pracovných povinností či starostlivosti o rodinu," dodáva.

Mladí priznávajú, že im internet v prvom rade poskytuje slobodu. Kým v bežnom živote je neslušné dospelému čo i len odvrávať, na internete pod rúškom anonymity možno naplno, bez predsudkov, ukázať, čo v človeku je. Presadí sa ten, kto ponúkne najlepšie riešenie, hoci v bežnom živote by ho vek či výzor diskvalifikovali hneď na začiatku.

"O svojom veku nehovorím, kým sa ma to niekto výslovne nespýta," konštatuje 18-ročný webdizajnér a programátor Peter Korpáš. Šestnásťročný Erik Gyepes, tvorca internetového portálu depi.sk, priznáva, že mal viackrát problémy najmä s platobnými systémami a inými službami na internete, ktoré pre registráciu vyžadujú byť plnoletým. "S problémami potom pomohli rodičia, ktorí mi umožnili využívať účty vytvorené na ich meno. Iné problémy s vekom som však, myslím, nemal už len preto, lebo internet je jednoducho pre všetkých bez rozdielu," dodáva Gyepes.

Učia sa existovať v reálnom svete

Internet mladým v prvom rade pomáha získať skúsenosti do budúceho života. Môžu si v reálnom živote otestovať prácu s ľuďmi, zistiť, čo je to, keď sa človek musí za svoje činy reálne niekomu zodpovedať.

"Kedysi dávno som si myslel, aký majú programátori jednoduchý život - že za napísanie pár riadkov kódu dostávajú neskutočné peniaze, a že majú vždy kopec roboty a môžu si vyberať," hovorí Peter Korpáš. "Teraz viem, že to nie je pravda a oveľa viac si vážim hodnotu peňazí, lebo už chápem, že je dosť ťažké ich zarobiť." Peter má za sebou už i jednu nepríjemnú skúsenosť, keď mu jeden klient nechcel zaplatiť za odvedenú prácu.

Aj Martin Vataha sa vraj na internete mnohému priučil - prinajmenšom "komunikovať s ľuďmi z oblasti biznisu a so zákazníkmi". Spoznal, čo si môže ku klientovi dovoliť a ako sa k nemu správať. "Vyskúšal som si, aké je to byť zodpovedný," dodáva.

Mladí veria, že práve toto bude pre nich dobrý odrazový mostík do budúcnosti. Niektorí sa chcú aj naďalej pohybovať v tom istom odbore, iní využívajú internet na komunikáciu s ľuďmi, ktorá im raz určite pomôže v reálnom svete a s reálnymi problémami.

Čo sa mladí naučia na internete, to im v živote nedá žiadna škola. Ak sú šikovní, ich služby môžu pomáhať tisíckam ľudí. Odborníci však upozorňujú - v pubertálnom veku treba občas chodiť aj na vzduch.

Anketa - Koľko času trávite pri počítači?

Peter Korpáš, www.synaps.org: "Zo školy prídem domov okolo štvrtej a za počítačom sedím až do večera do desiatej. Cez víkendy, väčšinou od takej dvanástej do desiatej večer. Dúfam však, že sa mi tento čas vráti v budúcnosti, keď už budem finančne zabezpečený."

Štefan Húska, www.frk.sk: "Kedysi to bývalo šesť - sedem hodín denne, teraz však už nemám toľko času a možno ani chuti tráviť toľko času pri počítači. Najdlhšie som pri ňom cez prázdniny. Ale nemám problém nájsť si čas ísť von s kamarátmi. Pred rokom a pol bola situácia ešte iná."

Martin Vataha, www.pokusy.sk: "Závisí to od vyťaženosti, no snažím sa nepreháňať to, keďže mám aj iné záujmy a aktivity - maximum sú asi tri hodiny :-)"

Erik Gyepes, www.depi.sk: "Päť až osem hodín :-)"

Martin Kuběnka, www.wap4u.sk: "Ako kedy. Cez týždeň, keď mám školu, tak som za počítačom asi také dve-tri hodinky. Cez víkend je to oveľa viac, v podstate celý deň."