Odborníci z IT oblasti kritizovali návrh zákona o informačných systémoch

Bratislava 23. novembra (TASR) - Návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy sa stal terčom kritiky na dnešnej konferencii IT Summit 2004, ktorá ...

23. nov 2004 o 19:06 TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) - Návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy sa stal terčom kritiky na dnešnej konferencii IT Summit 2004, ktorá sa konala v Bratislave a venovala sa aktuálnym témam v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT).

Návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy by mal nahradiť doteraz platný zákon o štátnom informačnom systéme. "Hrozíme sa toho, že by malo dôjsť k regulácii IT trhu štátom. To, že doteraz bola regulácia nulová alebo veľmi nízka, len prispelo k rozvoju informačných technológií. Aj v oblasti verejného sektora sme teda za nižšie zásahy štátu," povedal na margo návrhu Juraj Sabaka z IT Asociácie Slovenska (ITAS).

"Je potrebné nahradiť doterajší zákon, pretože absolútne nevyhovuje. Musia byť definované štandardy, rozhrania a iné pojmy. Regulácia je však druhá vec. Budem sa snažiť, aby bol nový návrh liberálnejší. Inštitút autorizovanej osoby, ktorý sa v ňom spomína, totiž považujem za korupčný prvok," vyhlásil nedávno vymenovaný splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka.

Podľa výkonného riaditeľa občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu a člena Rady vlády SR pre informatiku Milana Ištvána je v súvislosti s návrhom nového zákona potrebná širšia odborná diskusia a dôkladná právna analýza. "Mám vážne obavy, čo sa stane, ak by sa zákon schválil v tejto podobe," uviedol Ištván.

V diskusii o tom, ako legislatíva ovplyvňuje IT biznis, sa účastníci konferencie venovali aj aplikácii smerníc Európskej únie o odpadoch a o ochrane autorských práv. Otázkou nebol len samotný obsah smerníc, ale aj ich prevedenie do zákonov v SR. "Právna úprava, týkajúca sa odpadov a ochrany autorských práv, je ako malé polienka, ktoré hádže táto spoločnosť informatizácii pod nohy," povedal Ištván.

Pozornosť pritiahla aj pripravovaná novela Trestného zákona. "Táto novela patrí medzi najhoršie horory na úpravu podnikania, ktoré sa ocitli na trhu za posledných 15 rokov," komentoval Štefan Dobák z ITAS.

Tretí ročník konferencie IT Summit 2004 organizovala ITAS v spolupráci s Level One, s. r. o., Bratislava. Okrem legislatívy sa účastníci zaoberali aj trendmi na ICT trhu v SR a problematikou ľudských zdrojov v spojení s firmami pôsobiacimi v tejto sfére. Podujatie bolo určené najmä vedúcim predstaviteľom IT spoločností, IT manažérom a špecialistom vo všetkých oblastiach podnikania a verejnej správy, prebiehalo formou panelových diskusií.