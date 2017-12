Panasonic X200: príjemne ľahký a úžasne tenký

Panasonic nedávno predstavil kompletný rad X svojich mobilných telefónov. Ide o módne kúsky, pričom každý z nich vyzerá inak. Model X200 sa najviac približuje ku klasickým telefónom. Aký je?

23. nov 2004 o 23:00 Marián Pavel - SME online

Panasonic nedávno predstavil kompletný rad X svojich mobilných telefónov. Ide o módne kúsky, pričom každý z nich vyzerá inak.

Model X200 sa najviac približuje ku klasickým telefónom. Aký je?

Dizajn a klávesnica

X200 na prvý pohľad príliš nezaujme – ide o telefón s klasicky usporiadanými prvkami. Ako to už býva, prvé zdanie klame – v tomto prípade ide o extratenký a ľahučký telefón na každodenné použitie.

Váha 79 gramov a hrúbka 1,3 cm skutočne milo prekvapuje.

Telefón má elegantný dizajn s dominujúcim čiernym krytom prednej a zadnej strany. Bok telefónu tvorí strieborný plast. V jeho vrchnej časti je výrazný masívny držiak, v ktorom je schovaná anténa. Predná časť telefónu ničím neprekvapuje. Pod pomerne malým displejom sú dve funkčné klávesy, päťsmerové tlačidlo a zelený + červený kláves na správu hovorov. Pod nimi je klávesnica s oblými klávesmi zapustenými do povrchu krytu. Stredný stĺpec klávesov je mierne posunutý dole.

Vo vrchnej a netradične aj v spodnej časti prednej strany telefónu sú umiestnené diódy. Vrchná bliká fialovou farbou, ak telefón vyzváňa. Spodná svieti načerveno pri dobíjaní batérie.

Na pravom boku je konektor na slúchadlá zakrytý gumenou záslepkou.

Na ľavom boku je len infraport.

V spodnej časti je zas veľmi malý konektor na pripojenie nabíjačky. Vzadu telefónu dominuje vystúpené očko fotoaparátu a malú lesklé zrkadielko.

Klávesnica telefónu sa ovláda výborne, dobre reaguje na stlačenia a má prijateľné odozvy pri písaní správ. Je podsvietená efektnou červenou farbou.

Ešte raz musíme vyzdvihnúť optimálne rozmery s váhou, telefón sa mimoriadne dobre nosil vo vrecku a neprekážal ani v saku.

Displej

Vzhľadom k rozmerom telefónu neprekvapuje pomerne malý displej s rozlíšením 128 x 128 bodov. Zobrazuje 65000 farieb a možno ho zaradiť k tým kvalitnejším na trhu. Je dobre viditeľný tak na dennom svetle, ako aj v tmavých priestoroch. Jeho podsvietenie je rovnomerné.

Ovládanie

Telefón má veľmi jednoduché ovládanie, hlavným ovládacím prvkom je päťsmerové tlačidlo. Je zapustené do povrchu krytu s mierne vystúpeným stredným krúžkom. Dizajnéri okolo nechali dostatok priestoru a tak sa výborne ovláda. Príkazy zadávate pomocou dvoch funkčných doplnkových tlačidiel.

Funkcie

X200 je módny telefón, ktorý možno použiť ako doplnok na rôzne príležitosti. Preto nemá špičkové parametre manažérskych telefónov, výrobca však našiel zlatý stred.

Telefónny zoznam

V telefóne je 300 miest na kontakty s piatimi položkami. Telefón výborne spolupracuje so SIM kartou, v zozname kontaktov kombinuje oba zdroje.

Priamo z vybraného kontaktu môžete odoslať SMS alebo MMS správu, kontakty ľubovoľne presúvať z- alebo na SIM kartu a vytvárať z nich skupiny volajúcich.

Správy

Telefón dokáže komunikovať cez SMS a MMS. V internej pamäti je kapacita na 300 textoviek a 700 kB je vyhradených pre multimediálne správy.

Spojené SMS správy môžu mať maximálne 459 znakov, pri písaní sa odpočítavajú na na prechod z jednej do druhej správy upozorní až informačné hlásenie tesne pred odoslaním.

Vytváranie MMS je štandardné – jednoduché a prehľadné.

Manažérske funkcie

V telefóne je kalendár s jednoduchou grafikou, v ktorom sa dá len listovať a prezerať dátumy po týždňoch. Budík má jedno zvonenie, ktoré však môžete nastaviť na opakovanie (denne, pracovné dni, víkendy).

Záznamník zvuku dokáže uložiť súbory *.amr s dĺžkou len 15 sekúnd. Jednoduchá kalkulačka má pekné grafické prostredie a pomocou päťsmerového tlačidla sa výborne a rýchlo ovláda.

Zábava a multimédiá

Telefón podporuje Javu a v položke Hry nájdete aj jednu Java hru – Mobile Golf Challenge. Má však príšernú grafiku a ani zďaleka sa neblíži k štandardom, ktoré momentálne ponúka konkurencia.

V položke menu Moje médiá sú adresáre, kam sa ukladajú nafotené obrázky a nahraté zvuky. Je tam aj praktický adresár so skratkami, textové šablóny a manažér internej pamäte telefónu, ktorý však kapacitu zobrazuje iba v percentách.

V telefóne si môžete nastaviť päť vyzváňacích profilov. Výrobca ponúka len osem 16-tónových polyfonických zvonení, ak chcete ďalšie, musíte si ich stiahnuť. Oceniť treba výborný reproduktor, ktorý ma čistý a hlboký zvuk. Telefón si môžete personalizovať ešte prostredníctvom šiestich farebných tém a ľubovoľných pozadí.

Konektivita

Na internet sa dostanete cez GPRS triedy 8 a WAP 2.0. Prehliadač je štandardný, fungoval bez problémov. K počítaču telefón pripojíte cez infraport.

Fotoaparát

V telefóne je VGA fotoaparát, ktorý produkuje maximálnu veľkosť fotografií 640 x 480 bodov. Nastaviť sa dá len režim blikania (50 alebo 60 Hz) a režim „súmrak“ na fotografovanie v tmavšom prostredí.

Batéria

Panasonic v telefóne použil batériu Li-Ion s kapacitou 600 mAh. Spotreba energie je dokonale vyladená – na jedno nabitie vydržíte pri bežnej prevádzke viac ako tri dni. Výrobcom udávané hodnoty 4,5 hodiny hovoru a 210 hodín v pohotovostnom režime však asi nedosiahnete. Tak či tak je výdrž telefónu v tejto kategórii nadštandardná.

Celkové hodnotenie

Panasonic X200 nie je telefón s bohatou výbavou, no aj tak sme si ho obľúbili pre jeho nízku hmotnosť a prijateľné rozmery. Nie je ani malý, ani veľký, skrátka tak akurát do ruky. Ak výrobca „neprešvihne“ cenu, z X200 by sa mohol stať ideálny mobil pre tých užívateľov, ktorí využívajú telefón iba na volanie a písanie správ. Takisto si ho však vieme predstaviť ako druhý telefón náročnejších používateľov, ktorí potrebujú občas svoje veľké a ťažké manažérske modely vymeniť za niečo malé a elegtantné.