Colin Renfrew dostal jednu z najprestížnejších vedeckých cien

Londýn 23. novembra (TASR) - Profesor Colin A. Renfrew, penzionovaný archeológ z Cambridgeskej univerzity, dostal za svoju prevratnú prácu na poli historiografie ...

23. nov 2004 o 17:19 TASR

Londýn 23. novembra (TASR) - Profesor Colin A. Renfrew, penzionovaný archeológ z Cambridgeskej univerzity, dostal za svoju prevratnú prácu na poli historiografie jedno z najväčších akademických ocenení v tejto oblasti, informujú britské masmédiá.

Pionier datovania organických archeologických nálezov pomocou rádiokarbónovej analýzy sa stal držiteľom ceny International Balzan Foundation za pravekú archeológiu.

Počas svojej práce na gréckych ostrovoch, na Orknejách a v eurázijských stepiach prišiel na to, že organické látky, vrátane zhoreného dreva, sa môžu datovať podľa obsahu rádioaktívneho uhlíka C14, ktorý má polčas rozpadu 5570 rokov a po čase sa vytráca.

Uhlík C14 vzniká v atmosfére vplyvom kozmického žiarenia a zvyšky tohto izotopu sa do živých organizmov - či už živočíšneho alebo rastlinného pôvodu - dostáva počas ich života vo forme oxidu uhličitého CO2.

Intenzita kozmického žiarenia dopadajúca do atmosféry sa však časom mení - v dôsledku zmien zemského magnetického poľa, ktoré ovplyvňuje prenikanie žiarenia do atmosféry - a preto rádiouhlíková metóda dáva spoľahlivé výsledky asi do 5000 rokov. Maximálne je použiteľná do 40.000 rokov.

Zistené hodnoty sa opravujú tzv. dendrochronologickou kalibračnou metódou, založenou na grafoch vytvorených na základe letokruhov niekoľkotisícročných severoamerických pínií.

Profesora Renfrewa povýšili do šľachtického stavu ako lorda Renfrew of Kaimsthorn a do októbra tohto roku viedol McDonaldov archeologický inštitút pri Cambridgeskej univerzite.

Renfrew je jedným z mála vedcov, ktorí požadujú, aby archeológovia so špecializáciou na pravek nestagnovali a nesedeli so založenými rukami, hovorí profesor Hermann Parzinger, prezident Nemeckého archeologického ústavu v Berlíne.

"Jeho teoretická práca dala podnet na ďalší vývoj archeologického výskumu v najširšom možnom kontexte," zdôraznil nemecký vedec.

International Balzan Foundation vznikla v roku 1956 a jej cena je jednou z najprestížnejších vedeckých ocenení na svete. Každý laureát dostane milión švajčiarskych frankov, z ktorých polovicu musí venovať na vedecké projekty, vrátane výskumných prác mladších kolegov zo svojho odboru.

12 dem ed