Preskakovanie reklám bude zločinom?

Nahrali ste si obľúbenú televíznu reláciu na video a pri neskoršom prezeraní preskakujete reklamy? Dopustili ste sa trestného činu, za ktorý môžete ísť do väzenia.

23. nov 2004 o 15:24

Aj toto hrozí Američanom, ak ich zákonodarcovia schvália navrhovaný balík zákonov podporovaný veľkými filmovými a nahrávacími spoločnosťami.

Zákon o ochrane intelektuálneho vlastníctva je súhrnom ôsmich právnych noriem, v ktorých sa skrýva aj viacero kontroverzných, už v minulosti zamietnutých úprav.

Sťahovanie nelegálnej hudby z internetu dáva na úroveň niektorých násilných trestných činov a Američanom by hrozili až tri roky väzenia za zdieľanie hudby či videa s inými ľuďmi cez internet (napríklad cez programy ako Kazaa) – aj v prípade, ak to urobili nevedomky. Na tri roky do väzenia by mohol ísť aj každý, kto si v kine nahráva zvuk alebo obraz premietaného filmu.

Trestného činu sa dopustí aj ten, kto sa pri pozeraní legálne kúpených DVD bude pokúšať preskakovať reklamy, ktoré sa spúšťajú ešte pred samotným filmom. Nelegálne by mali byť aj programy, ktoré takéto preskakovanie reklám umožňujú.

(tb)