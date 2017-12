World of Warcraft - prvé hodiny v známom svete online

Práve dnes sa začne ďalšie tohtoročné nákupné šialenstvo. Tentokrát v oblasti onlinoviek, pretože Blizzard vydáva World of Warcraft. Pri tejto príležitosti vám hru predstavíme, tak ako sme ju videli počas betatestu.

23. nov 2004 o 13:11 Tomáš Koza

To že Blizzard ešte neurobil zlú hru, je verejne známy fakt. To že World of Warcraft (WoW) bude úplná bomba, bolo jasné v deň, keď sa objavili prvé screenshoty. To že za prvý týždeň verejného betatestu sa registruje vyše 500 000 hráčov, však očakával asi len málokto, v prvom rade určite nie samotný Blizzard. A tak hneď po týždni museli zrušiť všetky ďalšie registrácie, takže tí ku ktorým chodia informácie pomalšie, mali veľkú smolu (my som to našťastie stihli deň pred uzavretím). Hráči momentálne testovali na 40 serveroch, ktoré dostali poriadne zabrať. Pravidlom sa stávalo, že nestíhali. Ani dosť časté lagy kvôli preťaženiu však neznechutili množstvo hráčov.

Ako by aj mohli? Pri tejto hre vás asi neznechutí nič. Poviem vám to rovno, táto hra je totálne návyková. Nie je to nič nezvyčajné pre MMORPG, WoW má v sebe ale čosi viac. Za prvé je to nádherný svet Warcraftu, ktorý prekypuje životom, farbami a všetkými tvarmi. Grafika má rozprávkový nádych, typický pre Warcraft. Je nádherná ba čo viac, veľmi pestrá a bohatá. Ručím za to, že nenarazíte na dve rovnaké miesta. Samozrejme, že nemôžete čakať engine alá Source, no na druhej strane je vám odmenou rýchlosť a pomerná nenáročnosť na hardware.

Za druhé je to úplne geniálny systém vývoja postavy. Na výber máte z 8 rás a 9 povolaní. Pričom každé povolanie si môže vybrať dodatočné 2 profesie, Napríklad môžete vyrábať brnenia, zbrane, môžete dávať prvú pomoc, rybárčiť, variť... dokopy ich je 12. Samozrejme zabíjaním príšeriek získavate skúsenosti a tým pádom postupujete na úrovne. Čo je však na WoW v tomto smere najväčšie plus, sú množstvá questov, ktoré môžete plniť a tým získavať skúsenosti rýchlejšie a zábavnejšie. Takže nikdy sa z hry nestane bezduché zabíjanie príšer. Vaša postava je dokonca súčasťou svojho vlastného príbehu. Okrem povolaní a profesií si môžete kupovať špeciálne pohyby, triky a kúzla. Používaním zbraní si zvyšujete patričný skill, a akoby to ešte nestačilo, od 10 úrovne si môžete pridávať talenty, čo sú opäť ďalšie vlastnosti naviac. Takže čo sa týka piplania s postavou, myslím, že každý si príde na svoje.

Vďaka množstvu úloh a relatívne plynulému postupu na vyššie úrovne, vás hra drží pri monitore a nepustí. Jej veľká výhoda je hlavne v tom, že si môžete dobre zahrať aj keď nemáte postavu na vysokej úrovni. Bohužiaľ, som ešte nemal tú česť vyskúšať rozsiahlejšie dungeony alebo veľké vojny medzi dobrom a zlom. Autorov treba pochváliť aj za zmysel pre detail. Napríklad na to aby ste boli úspešným rybárom, potrebujete dobrý rybársky prút a samozrejme návnady na ryby, pochopiteľne rôznych kvalít. V čom obzvlášť Blizzard vyniká vo všetkých svojich hrách, je perfektne premyslené ovládanie. Samozrejme, WoW túto skúsenosť len potvrdzuje.

Dôležitá je aj komunikácia medzi hráčmi a ich spolupráca. Na vyjadrenie svojich reakcií máte k dispozícii niekoľko "emote akcií". Okrem klasického smiechu a plaču, sa môžete vyhrážať, poslať opačnému pohlaviu pusu alebo predviesť efektný tanec. Pre každú rasu a pohlavie sú emoty úplne iné. Napríklad taká Elfka vám predvedie dráždivý tanec, a naopak nemŕtvy efektné mykanie hlavy s rukou nad hlavou na death metalový spôsob striedajúci hru na gitare. K tomu všetkému má ešte každá rasa svoj vlastný jazyk a na každý jazyk máte samostatný skill, ktorý môžete trénovať.

Bohužiaľ som márne dúfal, že Blizzard nezavedie mesačné poplatky. My však nežijeme v rozprávke. Dúfam len, že keď sa hra spustí naostro tak, sa problémy so servermi vyriešia, pretože platiaci hráči to asi tolerovať nebudú, ale veď aj na to je tu betatest, aby sa takéto veci otestovali a vyriešili. Myslím, že World of Warcraft si koleduje o titul kráľ MMORPG... samozrejme, že si pred konečným hodnotením počkáme na oficiálne spustenie a Everquest 2, aby bolo s čím porovnávať.