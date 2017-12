Štátnym úradom sa bude dať SMS-kovať

BRATISLAVA - Esemeskami sa možno bude dať komunikovať aj so štátnou správou. Z návrhu zákona o nelegálnej práci vyplýva, že zamestnávateľ bude môcť informovať Sociálnu poisťovňu o prihlásení zamestnanca do nej aj cez SMS.

23. nov 2004 o 0:00

Zákonom sa ministerstvo práce snaží minimalizovať nelegálnu prácu a čierne "zamestnávanie". To sa prejavuje aj tým, že za pracujúceho zamestnávateľ neodvádza poistné.

Dnes musí zamestnávateľ prihlásiť zamestnanca na nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti do ôsmich dní od vzniku týchto poistení. Urobiť to môže poštou, faxom alebo elektronickou poštou (e-mailom), a to na špeciálnom tlačive. Ak to urobí inak ako poštou, musí správu do troch dní písomne potvrdiť - rovnaké to bude, aj ak štát povolí SMS.

Ako by systém fungoval, keby esemeskovanie s poisťovňou zákon umožňoval, je podľa jej hovorkyne Lýdie Výbornej predčasné hovoriť.

Ani zamestnávatelia nechcú predbiehať. Miloš Strážovec z Cestných stavieb Žilina pripúšťa, že SMS-kovanie by zamestnávateľom pomohlo dodržať termíny, ale "celkom uľahčiť život asi nie". "Vždy to trocha závisí od ľudí, ako rýchlo prenášajú informácie."

Podľa Výbornej poisťovňa nezistí, že niekto zamestnanca na poistenie neprihlásil - či už úmyselne, alebo nie. "Ak zamestnanec má podozrenie, že zamestnávateľ si neplní odvodové povinnosti, môže to oznámiť pobočke poisťovne, ktorá vykoná patričné opatrenia," hovorí.

Už dnes si niektorí môžu podozrenie overiť. Výpisy z individuálnych účtov poistenca, ktoré poisťovňa posiela narodeným pred rokom 1951 (postupne ich dostanú aj ostatní), totiž pracujúcemu "umožnia kontrolovať, či si jeho minulý aj terajší zamestnávateľ plní povinnosti vyplývajúce zo zákona", dodáva Výborná. (joč)