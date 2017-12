Vysokorýchlostný internet prístupný už i v Holíči, Jablonici, Šuranoch, Svidníku

22. nov 2004 o 18:48 TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Vysokorýchlostný internet bude od pondelka 29. novembra dostupný v ďalších nových oblastiach. ADSL pripojenie budú totiž môcť využívať už aj obyvatelia Holíča, Jablonice, Šurian a Svidníka. Spoločnosť Slovak Telecom, a. s., zároveň rozšírila dostupnosť tejto služby aj na ďalšie časti miest Nové Zámky, Žilina, Poprad a Košice. Vysokorýchlostné pripojenie do internetu tak bude možné uskutočniť už v 100 slovenských mestách a obciach. Do konca roka by mali mať možnosť využívať ADSL až 3 milióny obyvateľov.

Aj keď mnohé subjekty, najmä domácnosti, stále využívajú pomalšie dial-up pripojenia do internetu, spoločnosti poskytujúce ADSL pripojenie ohlásili zvýšený záujem o ich služby už viackrát. Kým na začiatku tohto roka bolo na Slovensku 4 400 aktívnych ADSL prípojok, koncom augusta ich už bolo vyše 23 000. V súčasnosti ST eviduje až 30 000 aktívnych prípojok. Najväčší konkurent ST spoločnosť Slovanet, a. s., Bratislava, registruje podľa posledných údajov 3 750 prípojok.

ADSL technológia umožňuje užívateľovi vysokorýchlostný a permanentný dátový prístup do siete internetu prostredníctvom klasickej telefónnej linky alebo ISDN.