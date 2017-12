Ako je to v skutočnosti s vianočnými akciami EuroTelu a Orange?

Orange a následne aj EuroTel spustili vskutku veľkorysú kampaň: obaja ponúkajú svojim zákazníkom rok volaní a esemeskovania zadarmo. Kto však v skutočnosti môže získať tieto výhody?

29. nov 2004 o 9:05 Marián Pavel - SME online

Orange

Aj na základe sklamaných reakcií našich čitateľov sme zistili, že akcia v Orange platí len pre nových zákazníkov, teda takých, ktorí zmluvu nepredlžujú, ale upisujú sa operátorovi po prvý raz.

Zákazníci, ktorým v novembri či decembri končí zmluvná viazanosť a premýšľajú o predĺžení zmluvy na ročné volanie a esemesky zdarma nemajú nárok rovnako ako tí, ktorí prechádzajú z predplatenej karty Prima na paušálny program. To však neznamená, že Orange pre týchto zákazníkov nič nepripravil.

Vybrať si môžu z doposiaľ najbohatšej ponuky dotovaných telefónov. Okrem toho, ak si zákazníci aktivujú niektorý z Paušálov 50+SMS až 1000 a využijú akciovú ponuku telefónov, môžu si počas celého prvého fakturačného obdobia vyskúšať ľubovoľný mesačný program, v závislosti od cenovej úrovne telefónu, za jednu korunu.

Každý zákazník tiež dostane výherný kupón – hrá sa o milión korún v podobe služieb Orange a ďalšie ceny.

Akcia Orange platí do 13. januára 2005.

Ako získať výhodu hovorov a esemesiek na rok zdarma? S najväčšou pravdepodobnosťou to je možné iba tak, že zákazník ukončí zmluvný vzťah a podpíše úplne novú zmluvu. Pozor – týmto krokom stratí svoje predcházajúce telefónne číslo, takže treba zvážiť, či je takýto postup skutočne výhodný. Rovnakým spôsobom sa k novej akcii môžu dostať aj tí zákazníci, ktorým sa doba zmluvnej viazanosti končí v inom termíne. V prípade, že veľa telefonujú, zmluvná pokuta sa im môže vrátiť v podobe ušetrených peňazí za telefónne účty už vo veľmi krátkom čase.

ZMENA!!! Aktualizované 23.11.2004: Reakcie zákazníkov Orange, ktorí prišli o možnosť získať výhody boli pravdepodobne také silné, že Orange dodatočne upravil podmienky svojej akcie. Od 22.11.2004 ponúka rovnako ako EuroTel bezplatné hovory aj pre tých zákazníkov, ktorí predĺžia zmluvu viazanosti na ďalších 24 mesiacov a pre tých, ktorí sa rozhodnú prejsť z predplatenej karty Prima na mesačný paušál. O tom, že sa mienka zákazníkov zvrtla proti operátorovi svedčí aj jeho ďalší krok - akciu ponúka so spätnou platnosťou od 4. novembra 2004. O výhody tak neprídu tí zákazníci, ktorí sa zmierili s menej výhodnou akciou a už podpísali predĺženie zmluvy.

ĎALŠIA ZMENA!!! Aktualizované 29.11.2004: Orange zmenil podmienky svojej vianočnej akcie. Výhodu bezplatného ročného telefonovania a esemeskovania môžu využiť zákazníci iba do 24. decembra.

Do akcie sa môžu zapojiť noví zákazníci, alebo tí, ktorým platí do 24. 12. predchádzajúca zmluva a rozhodnú sa ju predĺžiť, resp. tí, ktorí sa rozhodnú prejsť z predplatenej karty Prima na niektorý z vybraných mesačných programov.

Ďalšia súčasne prebiehajúca akcia Vianoce na jednotku, v ktorej si zákazníci aktivujú paušál, skúšajú ľubovoľný mesačný paušál a kúpia dotovaný mobilný telefón, všetko za jednu korunu, platí aj naďalej do 13. januára 2005.

Orange zároveň mení aj podmienky predĺženia zmluvy. Zákazníci už nemôžu tak ako doteraz predĺžiť zmluvu 30 dní pred ukončením predchádzajúcej. Po novom sa dá zmluva predĺžiť až po uplynutí predchádzajúceho zmluvného záväzku.



EuroTel

V EuroTeli majú nárok na ročné telefonovanie a esemesky zdarma všetci noví zákazníci, ale aj tí, čo si zmluvu predlžujú alebo tí, ktorí prechádzajú z Easy na paušálny program. Stihnúť to však musia do 31.12.2004.

Aj v EuroTeli platí, že ak chcete túto akciu využiť aj napriek tomu, že sa vám ešte zmluvný vzťah nekončí, vypovedajte zmluvu a zaplaťte zmluvnú pokutu. Zrátajte si však predtým, či sa vám prostriedky investované do takého kroku vrátia späť.

Pozor pred samým sebou!

Akcie, ktoré prichystali operátori sú skutočne lákavé. Predtým, než sa však necháte zlákať a zájdete na predajné miesto svojho operátora si pripravte telefónne účty s výpismi hovorov za posledné tri mesiace (ešte lepšie je za posledných 6 mesiacov). Sadnite si a s chladnou hlavou spočítajte svoje mesačné výdavky s dôrazom na hovory do konkurenčnej siete.

Ak jednoznačne prevažujú hovory do domovskej siete, akcia je pre vás jednoznačne výhodná.

Ak však často telefonujete do konkurenčnej siete, zamyslite sa nad svojím budúcim správaním.

Akcia vás totiž psychologicky nastaví na pocit bezplatných hovorov a SMS a s najväčšou pravdepodobnosťou zmení vaše správanie: prestanete kontrolovať množstvo, dĺžku i smerovanie hovorov počas vyhradených minút v paušále.

Ak si dlhými hovormi vyčerpáte všetky voľné minúty v paušáli, ďalšie hovory smerované do konkurenčnej siete už platíte a nejde o bezvýznamné čiastky. Konečný účet tak môže byť podstatne vyšší, ako doteraz.

