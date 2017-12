Datadisk ku The Sims 2 sa bude odohrávať na univerzite

22. nov 2004 o 13:15 Juraj Chrappa

Prvý datadisk k druhému dielu sa autori rozhodli preniesť do prostredia vysokoškolákov na univerzity. Pôvodne mala byť táto téma spracovaná už pre prvý diel, ale technologická náročnosť prinútila tvorcov presunúť projekt až pre diel druhý. The Sims 2 University umožní hráčom starať sa o svojich Simsov aj na vysokej škole, a to so všetkým, čo k vysokoškolskému životu patrí - budete bývať na intráku, zažijete nekonečné množstvo parties, chýbať nebudú ani ťažké skúšky a po úspešnom absolvovaní školy promócie. Študovať môžete 11 zatiaľ bližšie nešpecifikovaných špecializácií. Tie vám otvoria 4 nové povolania, samozrejme iba ak budete dobrý študent a dokončíte školu. K americkému študentskému životu patria rôzne spolky (napr. spolok priateľov matematiky a podobné podivnosti, o konrétnych spolkoch v hre však informácie nemáme), členstvo v ktorých vám pomôže dosiahnuť rôzne ciele jednoduchšie. Datadisk prinesie množsto nových cieľov (wants) a obáv (fears) známych z pôvodnej hry, tentokrát však súvisiacich so školským životom.

V hre začínate ako chudobný študentík, simoleany (peniaze) si môžete zarobiť rôznymi brigádami (napr. doučovanie) alebo riskantnejšími záležitosťami ako je falšovanie peňazí v tajnom spolku. Prostredie vysokej školy predstavuje jedno susedstvo, ktoré je prepojené so susedstvami z pôvodnej hry. To znamená, že keď váš malý simík vyrastie v pôvodnej hre, môžete ho poslať na výšku v datadisku. Zo školy môže komunikovať s rodičmi doma a ak sa to vývojárom podarí zakomponovať do hry, budú možné aj návštevy. Vývojari tiež sľubujú možnosť editovania a výstavby vlastného školského komplexu.

V The Sims 2 University sa nám opäť rysuje neuveriteľne komplexná hra, o ktorej by sa už teraz dalo rozprávať hodiny. Počkajme si však na konkrétnejšie informácie a prezrime si prvé screenshoty.

