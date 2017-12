Ako najlepšie zničiť počítač

Vysokopostavený manažér, ktorý strčil pokazený pevný disk svojho počítača do mrazničky, pretože na internete čítal, že sa tak sám opraví, zvíťazil v tohtoročnej ankete o najoriginálnejší spôsob likvidácie počítača.

22. nov 2004 o 11:42 Tomáš Bella





Zoznam svojich najzaujímavejších klientov za posledný rok zverejnila spoločnosť Ontrack, ktorá sa zaoberá obnovou dát . Veľký podiel na strate údajov majú podľa jej riaditeľa prírodné katastrofy, chyby systému a vírusy, stále však pribúda prípadov, kedy je príčinou chyba človeka, hoci aj primitívna zlosť na nefungujúci počítač.



Ako príklad uvádza istého muža, ktorý v záchvate hnevu svoj notebook hodil do záchodu a niekoľkokrát spláchol. Iný človek si lámal hlavu nad tým, prečo jeho prenosný počítač zrazu nechce naštartovať, kým sa mu jeho synovec nepriznal, že do neho búšil päsťou, pretože bol nahnevaný, že pracuje pomaly. (Muž poslal synovca bývať späť k rodičom, informoval Ontrack.)



Prieskum nemeckej študentky sociológie Marleen Brinksovej nedávno ukázal, že vybíjať si zlosť na počítači je pre veľkú časť jeho majiteľov bežnou vecou. V ankete sa 62 % z 340 respondentov Brinksovej priznalo, že na svoj počítač občas kričia alebo mu nadávajú. Približne tretina už niekedy udrela myš a 1,5 % ľudí pripustili, že v záchvate zúrivosti zhodili počítač alebo monitor zo stola.

Za mnohými počítačovými nehodami podľa Ontracku stojí aj nepozornosť. Na ňu doplatil napríklad muž, ktorý pri čistení svojho počítača zhromaždil adresáre, ktoré si chcel ponechať, ale omylom ich presunul do koša, vysypal koš a defragmentoval disk a až potom si omyl uvedomil.



V rebríčku nepríjemných náhod konkuruje poľskému horolezcovi, ktorému vo výške 6000 metrov nad morom vypadol z ruky digitálny fotoaparát a rozbil sa na kúsky, len zamestnanec nemenovanej zdravotníckej firmy. Ten práve dokončil zadávanie údajov o 1200 zákazníkoch, keď do transformátora v budove udrel blesk a všetky dáta zadané za niekoľko uplynulých dní sa stratili. Radosť však nemali ani projektanti pracujúci na rekonštrukcii veľkej kancelárskej budovy, ktorým jeden z jej trámov padol priamo na notebook, kde boli uložené všetky plány ďalšieho postupu. Za najzáhadnejší zamestnanci Ontracku považujú prípad muža, ktorý im priniesol zničený notebook a uviedol, že po ňom prešlo lietadlo, odmietol však upresniť podrobnosti.



Za najhoršiu kombináciu nešťastných okolností však možno považovať prípad britskej firmy Tektrol, ktorý nedávno popísal vo svojej knihe Joshua Priven. Najväčším bohatstvom firmy bol zdrojový kód programu, ktorý umožňoval jej klientom šetriť elektrickú energiu. Kód mala preto uložený na piatich rôznych miestach. Jedným z nich bol notebook riaditeľa firmy, do ktorého sa však dostal vírus a program zničil. Riaditeľ sa preto vybral na úložné miesto mimo firmy, odkiaľ si chcel program znova skopírovať – vírus však prenikol z jeho počítača aj tam a zničil ďalšiu kópiu. Zostali tak ešte dve elektronické a jedna papierová kópia priamo v ústredí firmy – do toho však o dva týždne neskôr prenikli zlodeji a ukradli oba kľúčové počítače i papierový výtlačok kódu.

Vo všetkých ostatných prípadov bolo možné aspoň časť dát získať späť, experti však ako lepšie riešenie odporúčajú všetkým majiteľom počítačov časté zálohovanie všetkých dokumentov.