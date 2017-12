Novinky z Čiech - týždenný prehľad 15.11. - 19.11. 2004

Aj tento týždeň vám prinášame prehľad noviniek z Českej republiky, ktoré publikoval náš partnerský server MOBIL.CZ.

22. nov 2004 o 9:27 Marián Pavel - SME online

Komunikátor Nokia 9500 - není nad čím váhat

Skoro čtyři roky jsme museli čekat na novou verzi komunikátoru od firmy Nokia. A model Nokia 9500 opravdu stojí za to. My vám přinášíme opravdu pořádnou recenzi, v níž se dozvíte snad všechno, co jste chtěli i nechtěli vědět...

TELeKONOM - Mobilním operátorům se zvýšily zisky

T-Mobile zvýšil zisk o necelých 20 procent; Telecom už skoro zprovoznil všechny linky; Eurotel rozšířil pokrytí CDMA; Nokia zavírá továrnu ve Spojených státech; O Telecom se zajímá 36 firem



Vše, co jste si přáli vědět o virtuálních operátorech

Virtuální operátoři jsou poměrně běžným jevem a hojně se vyskytují i v České republice. Dokonce i relativně velké společnosti patří do řad virtuálních fixních operátorů. Co vlastně toto zdánlivě tajuplné označení znamená?



Nokia 9500 - prohlédněte si další fotografie (fotogalerie)

Přinášíme vám fotografie nového komunikátoru Nokia 9500.



Samsung E300 – první revolucionář v ovládání (recenze)

Prvním Samsungem, který se na našem trhu prodává a má potvrzovací klávesu uprostřed ovládacího kříže, je model E300. Atraktivní telefon má slušnou výbavu a přijatelnou cenu. Navíc má dva barevné displeje.



Sony Ericsson GC85 - PCMCIA karta s EDGE dorazí brzy i k nám (minirecenze)

T-Mobile už EDGE zákazníkům nabízí a Oskar s touto technologií koketuje také. Pro rychlejší mobilní data ovšem potřebujete také přístroj s jejich podporou. Ideálním řešením pro notebooky je PCMCIA karta.

Potřebujete licenci k provozování Wi-Fi sítě?

Jaké jsou pravidla telekomunikačního regulátora pro Wi-Fi sítě? Co může a co nemůže vyzařovat vaše anténa? Jaké jsou problémy s novými sítěmi v již zasíťovaném městě?

Ceny telefonů pro 47. týden - kompletní přehled cen

Kupujete nový mobil? Pak se vám jistě bude hodit náš aktuální přehled cen všech mobilů na našem trhu. Uvádíme ceny u všech operátorů a ve volném prodeji. Uvádíme i všechny novinky a slevy.

Samsung E300 - displeje, porovnání, fotografie (fotogalerie)

Prohlédněte si 50 fotografií hlavního displeje Samsungu E300. Dále vám v druhé části recenze tohoto telefonu nabízíme fotografie pořízené telefonem a fotografie, na kterých můžete tento mobil porovnat s konkurencí.

Zvolte Mobil roku 2004 a vyhrajte telefon Nokia 6230

Mobil.cz pořádá už sedmý ročník ankety Mobil roku, ve které můžete vy, čtenáři, vybrat nejlepší mobil tohoto roku. Odborná porota pak vybere nejlepší mobily v jednotlivých kategoriích. Jaký mobil nejvíce zaujme olympijského vítěze Romana Šebrleho?

3G Týden: Megapixelové boje a nová Nokia

Na korejském trhu se bojuje o megapixely. Jak si tu který výrobce stojí? Nová Nokia 6235 - chytí se? Vodafone nasadil do boje o vánoční UMTS trh i svůj Live! portál. A další 3G novinky

Vánoční trh ovlivňují mobilní operátoři, děti, internet - tvrdí analytici

Nový nádech do předvánočního období přinesli mobilní operátoři. Ti výrazně zvedli celkové výdaje do reklamy a vánoční trh rozdmýchávají. Z velké části jsou Vánoce dětský svátek - tomu odpovídají kupované věci.

Philips 755 – mobil ovládaný přes displej (recenze)

Philips 755 je telefon nenápadných tvarů a klasické koncepce. V jednom směru je ale výjimečný. Lze jej totiž kompletně ovládat přes dotykový displej. Když budete chtít, klávesnici vůbec nebudete potřebovat.



Motorola E1000 - můžeme jen závidět (dojmy a fotografie)

Motorola E1000 je novým modelem výrobce pro sítě třetí generace. Telefon samozřejmě funguje i v sítích GSM. Telefon má výbornou výbavu a několik praktických vylepšení oproti u nás prodávaným telefonům Motoroly.

Bluejackujte i přes JAVU

Co dokáže Java ve společnosti Bluetooth? Jaká jsou úskalí a co vše potřebujete vědět?Zajímavé programy, které umí skloubit výhody obou technologií, jsou tu pro vás.

Podívejte se na vývojové centrum společnosti Siemens

Nahlédněte do významného vývojového střediska, ve kterém se možná zrodila některá z aplikací vašeho mobilního telefonu, nebo se komplexně testovalo jeho celkové programové vybavení.

Philips 755 - displej, fotografie, porovnání (fotogalerie)

Prohlédněte si 56 fotografií displeje Philipsu 755. Dále vám v druhé části recenze tohoto telefonu nabízíme fotografie pořízené telefonem a fotografie, na kterých můžete tento mobil porovnat s konkurencí.

Motorola E1000 - fotogalerie displejů, fotografie pořízené telefonem a videoukázky

Ve druhé části článku o Motorole E1000 si můžete prohlédnout fotogalerii displejů, fotografie pořízené oběma fotoaparáty a videoukázky nahrané telefonem. Novou Motorolu také můžete porovnat s běžnými telefony GSM.

Sony Ericsson P910 - král si dopřál malý upgrade (recenze)

Sony Ericsson P910 je následovníkem velmi úspěšného modelu P900. Novinka přináší zákazníkům lepší displej, větší paměť, plnohodnotnou klávesnici a českou lokalizaci. Vyplatí se do něj investovat?

Vytvořte si vlastní slovník T9 ve svém Siemensu

V dnešním přehledu zajímavých utilitek pro Siemens najdete kromě pokračování seriálu o úpravách mobilů této značky i návody, jak odstranit operátorskou reklamu, zrychlit sériový port a nebo soupis chyb u přístrojů řady x65.

Xplore M28 - jednoduchý smartphone s OS Palm (první informace)

Hongkongský výrobce GSPDA představil nový smartphone s operačním systémem Palm pod názvem Xplore M28. Nový smartphone nabízí pouze základní funkce a několik vylepšení oproti svým předchůdcům.

Virtuální operátoři v mobilních sítích – jací jsou?

Virtuální operátoři nejsou specifikem pouze fixních sítí, velice často se totiž s nimi setkáte také v sítích mobilních. Mobile Virtual Network Operator (MVNO) je zaklínadlo, které v některých zemích vydělává desítky milionů dolarů a v zemích jiných děsí mobilní operátory více než regulační opatření. Jaká jsou tedy pro a proti u MVNO a co takový MVNO může nabídnout?