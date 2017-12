Slovensko predstavuje do budúcnosti pre informačné technológie veľký potenciál

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovensko sa zaradilo k najrýchlejšie rastúcim trhom v oblasti IT v strednej a východnej Európe.

21. nov 2004 o 11:59 TASR

"SR predstavuje do budúcnosti pre IT veľký potenciál. Medzi očakávané oblasti rastu patrí štátna správa, bankový sektor a sektor telekomunikácií," povedal analytik v spoločnosti IDC CEMA Jeffry Vavra pri príležitosti IBM Fóra 2004 v Bratislave. Výdavky v oblasti informačných technológií vzrástli na Slovensku v roku 2002 o 12,2 %, vlani až o 13,5 %. Najväčší rast minuloročných výdavkov dosiahli IT služby, a to 24,5 %. Do roku 2008 sa očakáva dynamický rast pre Outsourcing, Consulting a systémovú integráciu. "S rozšírením Európskej únie o 10 členských štátov vznikli nové možnosti pre rozvoj a ekonomický rast. V prepočítaní IT výdavkov na HDP a obyvateľa však ešte krajiny strednej a východnej Európy ďaleko zaostávajú za krajinami západnej Európy," dodal Vavra.

Cieľom IBM Fóra bolo poskytnúť ucelený prehľad o aktuálnom spektre technológií, služieb a produktov. Účastníci sa zaoberali aj vývojom, potenciálom a budúcim rozvojom slovenského IT trhu.