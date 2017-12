Half-Life 2: oficiálny multiplayer, bug, linuxová verzia, atď.

Najprv sa pozrime na problémy, ktoré sa a objavili takmer súčasne s vydaním hry. Hráči ktorým sa po spustení hry objaví chyba:

Map Version is 0, expecting 19



By mali vyskúšať nasledovný postup:



1. Choďte do vášho \Steam\SteamApps adresára.

2. Premenujte súbor sourcemodels.gcf na niečo iné.

3. Znovu spustite hru.

Tento zásah si vyžiada opätovné stiahnutie súboru, ak si však chcete zahrať okamžite a nečakať na oficiálny patch, je to najlepšie riešenie. Vývojári sľubujú opranú záplatu tak skoro, ako to len bude možné. Ak by vám náhodou tento postup nepomohol, napíšte priamo Erikovi Johnsonovi do Valve.

Ďalším problémom bola inštalácia hry a jej autentifikácia cez Steam. Z dôvodu obrovského množstva hráčov sa veľa ľudí nemohlo vôbec na Steam pripojiť, respektíve vykonať všetky úkony potrebné na spustenie hry. Servery takúto záťaž jednoducho nezvládali a hráči museli čakať. Podľa najnovších informácií sa Valve podarilo problém vyriešiť a podobné problémy by sa už vyskytovať nemali.

Zaujímavý objav spravil jeden šťúravý hráč, keď v hre objavil zabudovaný multiplayer. Spustíte ho takto:

net_start

sv_lan 0

deathmatch 1

maxplayers (whatever you want)

map (mapname)

restart



Tieto príkazy by vás mali pridať na master server.

Ak ste majitelom linuxového systému, určite vás bude zaujímať, že spoločnosť TransGaming Technologies pripravuje na 7. december vydanie programu Cedega v4.2, ktorý umožní rozbehať Half-Life 2 aj pod týmto menšinovým operačným systémom.

Skutočne zaujímavá novinka sa objavila v súvislosti s pirátskou verziou Half-Life 2, ktorá sa objavila na BitTorrentových sieťach. Keď sa jedny fanúšikovské stránky hry pýtali samotného šéfa Valve, Gabe Newella, ako je to s nelegálnou verziou na internete, dočkali sa prekvapujúcej odpovede: "Robíme na jednom experimente. Zapisujeme si všetky kontá, ktoré to robia a budeme ich vypínať". Ťažko povedať povedať, čo tým chcel autor výroku povedať. Možno chcel len nastrašiť hráčov, aby sa vyhýbali pirátskej verzii, možno budú naozaj rušiť pirátske kontá. V tomto prípade však narážame na niekoľko nejasností. Pirátska verzia hry od warez skupiny Emporio (údajne zatkli hlavného predstaviteľa) je ošetrená tak, aby sa na Steam nepripájala. Mohla byť skupina Emporio vytvorená spoločnosťou Valve práve za účelom tohto experimentu? To sme však už v oblasti silne nerealistických dohadov. Určite sme však zvedaví, čo za experiment si to Valve na hráčov vymyslel.

