Walkman, ktorý schová giga dát

19. nov 2004 o 15:20

Označenie walkman je v oblasti prenosných zariadení dostatočne známe. Možno však neviete, že ide o patentovaný názov, ktorý patrí výrobkom spoločnosti Sony, všetko ostatné sú "len" osobné prehrávače. Konkurenčný boj rôznych formátov záznamu v tomto segmente spôsobil, že zákazník sa čoraz ťažšie orientuje pri výbere hardvéru, ktorému bude musieť prispôsobiť aj svoj hudobný archív.

Už len digitálne

Prechodom na digitálny záznam zvuku už tradičné kazetové walkmany nemajú šancu. Predovšetkým z pohľadu množstva hudby, ktorú dokážu ponúknuť nové formáty i keď za cenu stratovej kompresie. MP3 formát sa vďaka internetu a počítačom stal tak populárny, že aj výrobcovia spotrebnej elektroniky ho museli začať akceptovať. Nie však okamžite. Niektorí sa spočiatku snažili na trhu presadiť vlastný formát. V prípade spoločnosti Sony ide o ATRAC resp. ATRAC 3 známy predovšetkým majiteľom minidiskov. Minidisk je už síce na trhu viac ako desať rokov, nedokázal však osloviť tak široké spektrum ľudí ako sa očakávalo, pretože spočiatku mal doma každý kazetový magnetofón, prípadne gramofón, či CD prehrávač a prechod na nový formát si vyžadoval aj nemalú investíciu do nového zariadenia. Prenosný MD walkman oslovil hádam len rozhlasových pracovníkov, ktorí namiesto rozmernejších kaziet, začali svoje príspevky nahrávať na digitálny nosič. Komerčné MD walkmany v rozhlasovej praxi postupne vytlačili profesionálne prístroje s DAT kazetami. Aké veľké však bolo rozčarovanie

niektorých redaktorov, keď zistili, že disketová mechanika v počítači nie je schopná v sebe pohltiť MD nosič a nakoniec sa musí digitálny záznam v reálnom čase prehrávať cez analógový výstup do počítača, kde sa upraví a následne opäť analógovo prehrá na vysielací pás.

Pohodlie infraportu, bluetooth technológie, Firewire, či USB sa začína objavovať aj v spotrebnej elektronike. Konvergenciou počítačov so spotrebnou elektronikou sa mení aj tvar hudby, ktorú chceme počúvať na cestách, či športových aktivitách. Z interpretov a albumov sa stávajú adresáre, zo skladieb súbory. Aj to bol dôvod, prečo MD walkmany prerástli do netMD walkmanov.

Nové médiá

Minidiskové prehrávače používajú pre záznam pamäťové magnetooptické disky. Doteraz boli štandardne 60, 74 a 80 minútové disky, pričom tieto hodnoty platia pre kvalitu ukladania 292 kbit/s - nerozoznáte či počúvate CD, alebo záznam z MD. Ďalšia kompresia, označovaná ako LP2 (132 kbit/s), je kvalitou zodpovedajúca najrozšírenejšiemu MP3 formátu a v tomto režime sa uloží na disk dvakrát viac údajov (pri 74 minútovom nosiči 148 minút záznamu). Kompresia LP4 sa hodí už len viac menej na slovo. Využíva kompresiu 66 kbit/s.

Minidisk sa chová ako bežný hard disk so súborovým systémom. Prečo ho teda nevyužiť ako externý disk? K tomu však treba prepojiť MD walkman s počítačom. Doteraz sa to riešilo pomocou redukcie medzi USB a optickým vstupom spolu s príslušnými ovládačmi. Omnoho elegantnejšie a hlavne rýchlejšie je rozhranie USB 2. Aktuálne vo svete multimédií sú už týmto rozhraním vybavené mnohé prístroje ako digitálne fotoaparáty, či kamery, ktorých pamäť sa po pripojení k počítaču ukáže ako ďalší externý disk. V prípade minidisku je však 74 minútové médium s kapacitou pre dáta 140 MB málo. Preto Sony ponúka aj hiMD nosič s kapacitou 1GB určený výhradne pre nové modely MD walkmanov. Ak si v tomto momente začínate rátať, koľko MP3 nahrávok by sa na tento nosič približne zmestilo, ani to nerobte. Je to približne 46 CD v prípade, že používate nový úsporný kompresný formát ATRAC3plus, ktorý je podľa výrobcu hudobne kvalitnejší ako klasické MP3. K prístrojom je dodávaný firemný softvér SonicStage, ktorý zabezpečuje kompatibilitu s najpopulárnejšími sieťovými audio formátmi ako je MP3, WMA a WAV, čím umožňuje jednoduchú správu a prenos takmer všetkých typov nekódovaných hudobných súborov. Keďže MD walkamny sú pre spotrebiteľov z oblasti domácej elektroniky, aj softvér je v dodávanom manuály podrobne popísaný. Po inštalácii sa presvedčíte o tom, že jeho prevedenie je dostatočne jednoduché. Pomocou softvéru môžete skladby mazať, meniť ich poradie, rozdeľovať ich, či spájať, vytvárať play listy. Určite je tento spôsob pohodlnejší aj pre pomenúvanie adresárov a skladieb prostredníctvom klávesnice počítača. Inak by sbolo nutné využívať koliesko na prístroji, ktoré vám vždy ponúkne jedno písmeno z abecedy, zadávať takto dlhšie názvy vyžaduje istú dávku trpezlivosti.

Ponuka trhu

Minidiskové prístroje sa vyrábajú aj v prevedení stolových prehrávačov, kde majú nahradiť tzv. tape decky. No od počiatku svojej existencie bojuje Minidisk so svojimi rivalmi predovšetkým v segmente osobných prehrávačov. Ak si vezmeme prenosný CD prehrávač, za hovorí predovšetkým záznam bez kompresie, hoci audiofil si aj o CD kvalite myslí svoje. CD prehrávače majú vyššiu spotrebu energie a pri športe sú takmer nepoužiteľné kvôli otrasom. Ďalšia nevýhoda je, že musíte mať so sebou puzdro s nosičmi, pretože jedno CD ponúka maximálne do 80 minút stereoprodukcie. Lepšie sú na tom CD prehrávače podporujúce formát MP3, a to nielen pokiaľ ide o množstvo skladieb, ale aj o tzv. antishock pamäť, ktorá vám umožňuje robiť aj prudšie pohyby bez toho aby sa prehrávanie nejako degradovalo. To si však už vyžaduje väčší odber energie a tým sa aj hrací čas adekvátne skráti.

Inak je to už pri zázname. Magnetooptický disk sa počas zápisu zahrieva, aby sa pomocou magnetizácie mohla zmeniť jeho polarizácia. Preto batérie pri nahrávaní vydržia približne len tretinu času oproti prehrávaniu.

Stále však CD prehrávač nedokáže urobiť záznam, to vedia len prístroje s pevnou pamäťou, alebo tie, čo využívajú pamäťové karty. V prvom prípade ide o hardvér s vysokou počiatočnou investíciou, avšak 20, 40, či dokonca 80 gigový hard disk prenosného zariadenia o veľkosti vreckového rádia dokáže v sebe schovať celú domácu diskografiu. V druhom prípade sú žiaľ pamäťové karty zatiaľ neporovnateľne drahšie ako hiMD médium, hoci ich cena by mala postupne klesať.

Nové využitie

Značnej popularite sa v ostatnom čase tešia tzv. USB kľúče, ktoré si svojimi malými rozmermi a širokou škálou veľkosti kapacít našli svoje uplatnenie pri prenose dát. Cenovo však nedokážu konkurovať médiu hiMD s kapacitou 1GB (cca 400 Sk). Akékoľvek súbory z počítača dokážeme pomocou USB kábla preniesť aj na hiMD disk. Zaujímavejšie je to v prípade, že walkman používame niekde na prechádzke. Vtedy príde istotne vhod malý doplnok - miniatúrne zariadenie s rôznymi slotmi pre pamäťové médiá. Stane sa, že pamäťová karta v digitálnom fotoaparáte sa naplnila v tom najnevhodnejšom čase, keď ju niet kam zálohovať. V tomto prípade kartu z fotoaparátu jednoducho zasuniete do kolísky a fotky z nej prekopírujete na hiMD bez použitia počítača. A prechádzka farebnou jesennou prírodou môže pokračovať, aj s počúvaním obľúbeného interpreta a pripraveným fotoaparátom.

Ak si na jednej strane výrobca kladie otázku, prečo sa MD počas svojej doterajšej existencie na trhu neujal podľa predpokladov, treba sa na vec pozrieť aj okom spotrebiteľa, ktorý sa pýta prečo ho neponúkol v takejto lákavej konfigurácii už skôr. Z walkmana, ktorý bol predurčený na spríjemnenie cestovania, sa postupne rodí nový spoločník. Už nie jeho rozmery, ani výdrž batérie, či dokonalá muzikálnosť prejavu je na prvom mieste. Zákazník sa zaujíma o cenu, ktorú zaplatí za jeden megabyte pamäte. Pamäte, na ktorú si uloží to čo uzná za vhodné. Hoci na strane druhej by ho určite potešilo, keby už nemusel tráviť čas zbytočným prepisovaním súborov do akceptovateľných formátov, ale aby sa vojna konkurenčných firiem už konečne skončila v jeho prospech. Zdá sa, že v prípade Sony je tento krok už urobený. Doterajšia rodina network walkmanov bola orientovaná výlučne na formát ATRAC3plus. Dnes to už neplatí. Od polovice novembra je na internete sprístupnený špeciálny softvér, ktorý umožní prehrávať formát MP3 napriamo, bez jeho transformácie do ATRAC3plus. Naviac softvér SonicStage 2.0 dodávaný k walkmanom zabezpečuje priame pripojenie k pripravovanej službe Connect, umožňujúcej už v blízkej budúcnosti sťahovanie hudobných súborov .

