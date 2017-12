Vianoce 2004 s počítačovými hrami - niekoľko tipov pod stromček

21. nov 2004 o 1:34 Michal Gardian

Poznámka na úvod: Hry.sme.sk nemusia vďaka upútavkam na hlavnej stránke serveru čítať iba hardcore gameri. Neodbornému návštevníkovi možno príde vhod článok prebratý z tlačenej prílohy SME, ktorý mu pomôže pri výbere hry pre svojho známeho, potomka či iného rodinného príslušníka.

Ak považujete počítačové hry za vhodný vianočný darček, určite viete, že sa ich neoplatí kupovať na poslednú chvíľu. Pri stále väčšom výbere titulov s kolísajúcou kvalitou sa veľmi ľahko môžete stať, že kúpite hru nevhodnú. Pokúsime sa vám teda dať zopár tipov na dobré vianočné nákupy, ale zároveň musíme upozorniť, že tu obzvlášť platí, že sa pomocná ruka obdarovaného (resp. jeho známych či kamarátov) hodí.

Šport

Akosi na okraji záujmu stále zostávajú simulácie iných športov ako napr. basketbalu či amerického futbalu. Je to trocha škoda, pretože série NBA a NFL sú aj tento rok veľmi vydarené. Tým sa však vysoká kvalita nevyhla ani minule, takže radiť či investovať do ďalšieho pokračovania je zložitejšie. Chybu by ste však ich darovaním asi nespravili.

Simulácia

Starší mužskí zástupcovia hernej "obce" obľubujú verné letecké či automobilové simulácie. Záver roka bol bohatý najmä na zástupcov kráľovskej motošportovej kategórie - svetové majstrovstvá rely. Na konzolách i PC vyšli tituly Colin McRae Rally 2005 a Richard Burns Rally. K nim sa potichu pridala ešte lacná edícia Xpand Rally pre PC. Každý titul si vybral iný prístup ku "problematike", ale majú aj spoločnú črtu a tou je česká lokalizácia vrátane dabingu.

Richard Burns Rally je prípadom viac-menej úplne opačným. Grafika by si zaslúžila kde tu vylepšiť a ponuka automobilov je chudobná. Karta sa však úplne obracia, ak hráč požaduje maximálny realizmus. Už malý počet áut je vlastne výhodou, pretože každé z nich je skutočne jedinečné a inak sa ovláda. Grafické nedostatky si hráč ani nestihne všimnúť, pretože toľko koncentrácie na každučké stlačenie plynu ešte nevyžadovala snáď žiadna hra. Dokonalým darčekom je tento titul spolu s herným volantom so spätnou väzbou. Šoférske orgie v tom dobrom slova zmysle potom nemajú konca kraja.

Ďalšími zástupcami "autíčiek" za pár korún sú aj tituly ako TrackMania alebo Ford Racing 2, obe v českých verziách. Okrem nízkej ceny prekvapia aj príjemnou hrateľnosťou a dlho trvajúcou zábavou, pri ktorej sa pobaví rovnako hravý otec ako aj jeho ratolesť.

Akcia

Akčný žáner - tak s obľubou prepieraný v médiách - tento rok možno vyznel až trocha nevýrazne. Vyšli síce revolučné hry ako Far Cry alebo Doom 3, ktoré - priznajme si - zasa takou revolúciou nie sú. Každý znalec žánru už ich navyše určite má. Záverom roka k nám však prichádzajú tri skutočné perly. Každá pre inú platformu.

Pre konzolu Xbox sa už do obchodov chystá pokračovanie "ťahúňa" tejto mašinky - hry Halo. Halo 2 by malo odstrániť všetky nedostatky svojho predchodcu a posadiť sa na trón najlepších akčných hier. Svedčia o tom už prvé zahraničné recenzie, ktoré chvália fantastický sci-fi príbeh a uchvacujúcu hrateľnosť. Snáď nepôjde len o pobláznené prvé dojmy. Nič tomu našťastie nenasvedčuje.

Taktika a stratégia

Pre milovníkov čistej vojenskej taktiky je vhodnou voľbou hra Full Spectrum Warrior. Autori tvrdia, že vychádza z ich simulátoru vyvinutého pre potreby americkej armády. Trocha pravdy na tom určite bude. Rozhodne nejde o akčnú taktickú hru, hoci sa to môže na prvý pohľad zdať. V skutočnosti tento titul poriadne otestuje veliteľské schopnosti v prostredí malých vojenských jednotiek v mestskom boji.

K strategickým hrám môžeme s privretými očami zaradiť aj The Sims 2. Pokračovanie suverénne najpredávanejšej hry histórie. Táto hra - nehra vám dáva možnosť starať sa o životy virtuálnych rodín so všetkým, čo k tomu patrí. Od bežných starostí akými sú práca či vybavovanie domácnosti až po pestovanie medziľudských vzťahov či plodenie detí. Sims 2 sú definitívne hrou pre celú rodinu, ktorou určite nepohrdne ani najzarytejší odporca (v tomto prípade skôr odporkyňa) počítačových hier. Napriek tomu, že načrtnutý koncept hry možno neznie lákavo, vďaka takmer neobmedzeným možnostiam hry, výbornej grafike a chytľavej hrateľnosti sú Sims 2 voľbou číslo jedna pre zábavu (takmer) celej rodiny.