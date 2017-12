IT Summit 2004 o aktuálnych témach v oblasti informačných technológií

19. nov 2004 o 11:50 TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Aktuálnym témam v oblasti informačných technológií (IT) sa budú venovať účastníci tretiho ročníka konferencie IT Summit, ktorá sa uskutoční 23. novembra v Bratislave.

"Nosnými témami tohtoročného summitu bude rozvoj slovenského IT trhu, diskusia o pripravovanej legislatíve a problematika získavania a odmeňovania IT profesionálov," informoval prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Juraj Sabaka. Podujatie je určené najmä vedúcim predstaviteľom IT spoločností, IT manažérom a špecialistom vo všetkých oblastiach podnikania a verejnej správy. Je však prístupné aj širokej verejnosti, nakoľko témy summitu nebudú technické.

IT Summit 2004 bude prebiehať formou panelových diskusií v rámci ktorých vystúpi napríklad novo vymenovaný splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti, štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii, členovia prezídia ITAS, či zástupcovia firiem IBM, Hewlett-Packard, Microsoft a PosAm.