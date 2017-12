Tipy a triky pre Windows

Možno ani neviete. Možno by sme to ani nemali písať. Ak si však potrebujete stiahnuť akýkoľvek softvér alebo video, okrem starého známeho spôsobu cez prehliadač existuje ešte niečo. Je to Peer-to-peer sieť.

P2P alebo Overnet

Netreba hádam ani zachádzať do detailov. V skratke povieme, že je to zdieľanie súborov cez internetovú sieť. Nainštalujete si teda klientský softvér pre P2P sieť, ktorý sa prihlási na server a vy budete môcť vyhľadávať a sťahovať softvér. Ale nie vždy to musí byť server. Môžete sa pripojiť aj priamo na užívateľov počítač.

Cieľom tohto tipu nie je teoreticky vysvetľovať P2P siete, to by vás najskôr unavilo, ale informovať o tejto možnosti. Ak si potrebujete stiahnuť nejaký softvér - a môže to byť hocijaký (!), navštívte stránku http://www.overnet.com/ , odkiaľ si budete môcť stiahnuť naozaj vynikajúci a bezplatný program eDonkey, ktorého verzia je ojedinelo aj pre Linux, Solaris, AIX a Mac OS X.

Po inštalácii sa ocitnete v peknom grafickom prostredí programu, kde po niekoľkých konfiguračných krokoch - napríklad typ siete (DSL/Cable atď.), vašej e-mailovej adresy atď. môžete vyhľadávať softvér, dokumenty alebo hudbu či video. Pre vyhľadávanie podľa kľúčových slov kliknete na tlačidlo Search a ak film/audio/dokument/softvér nájdete, kliknite naň dvakrát a softvér ho začne sťahovať. Ak kliknete na tlačidlo Transfers, uvidíte priebeh sťahovania.

Prekvapilo ma, že naozaj bolo možné nájsť toho veľa, okrem iného spomeniem film v angličtine o okultných praktikách Tretej ríše, alebo animovaný film o Atlantíde v perokresbe Disney štúdia. O porušovaní autorských práv budem radšej mlčať, ale realita je taká, aká je, a všetci v nej žijeme.

"Zlomený" download - čo ďalej?

P2P programov je naozaj veľa, aj sietí P2P. Tento tip naráža na skutočnosť, že sa vám môže stať, že si sťahujete nejaký program a sťahovanie vám spadne, alebo už v ňom nebudete môcť pokračovať. Je síce pravda, že sú aj programy, ktoré dokážu prehrať nedokončený download takéhoto súboru, ale takéto lepšie programy mávajú zase niekoľko nepríjemných limitov - musíte totiž ponúknuť niečo na sťahovanie zase vy. Nieže by sme nechceli podporovať myšlienku šíriť softvér či video, ale - ak už konáte legálne alebo ilegálne - nechať si zdieľať nejaký adresár je veľké lákadlo pre hackerov, tak z bezpečnostných dôvodov sa nám oveľa viacej pozdáva program eDonkey, ktorý nemá prakticky žiadne limity - nainštalujete ho a keď vyhľadáte 50 audio súborov - "Nema problema", ako sa vraví pri Jadranskom mori.

Ako sme už povedali, nevýhodou programu eDonkey je, že sťahuje súbory po častiach, preto, ak vám spadol download, pre AVI/MPG súbory môžete použiť program repart.exe, ktorý si stiahnete z internetu - zadajte ako reťazec do vyhľadávania "repart" a "download", pretože tu nechceme uvádzať adresy, ktoré sú príliš dlhé. Utilitku repart.exe prekopírujete do adresára, kde sú uložené časti súboru, teda 1.1.part, 1.2.part atď. a zadáte príkaz: repart.exe 1

Spojíte všetky oddelené súbory do jedného, avšak stále hrozí riziko, že výsledný súbor - 1.part - neprehráte. Musíte ho najprv premenovať, jeho príponu uvidíte v samotnom adresári, kde sa nachádzajú aj jednotlivé časti súboru, napr. na 1.avi alebo 1.mpg.

Ako opraviť AVI/MPG súbory?

Komerčný program Video Fixer

Dôvodov pre opravu video súborov môže byť viac - nielen nešťastný download z P2P siete. Video súbory ste mohli prakticky siahnuť aj cez prehliadač, alebo mohli nastať rôzne okolnosti - priateľ vám napríklad zapožičal CD a CD-ROM mechanika neprečítala disk na jednej jeho stope.

Neúplné/poškodené AVI súbory

Nečakajte, že si ľahko a efektívne opravíte poškodené ZIP alebo RAR súbory - ak programu chýbajú základné komponenty, bude vám na nič. Ak však dokážete oželieť chýbajúcich päť minúť na konci alebo v strede filmu či MP3 súboru, načo zahadzovať celý súbor?

Ak máte AVI/ASF/WMV/RM súbor, ktorý je poškodený alebo neúplný, môžete ho opraviť utilitou Video Fixer, ktorú stiahnete zo stránky http://www.video-fixer.com/ , kde sa nachádza ešte viac utilít, napr. pre spájanie menších celkov AVI súborov do jedného väčšieho celku. Program budete môcť využívať v plnej jeho funkcionalite po desať dní, čo určite poteší, a pri istej šikovnosti a zručnosti si zreparujete video súbory. Nevýhodou programu je, že nedokáže opraviť MPEG súbory. Program vytvorí na pevnom disku ďalšiu, opravenú kópiu, ktorú potom budete môcť používať, vysekať z nej zaujímavé časti a podobne. Jediné, čo potrebujete, je po spustení programu kliknúť na tlačidlo Add a vybrať súbor, ktorý idete opraviť.

Ak ste súbor vybrali a nachádza sa v menu, ako vidieť na obrázku (súborov môže byť aj viac), kliknete na tlačidlo Fix a čakajte. Ak je film veľký, môže to trvať až niekoľko minút, kým ho opravíte.

Nekomerčný program VirtualDub

http://virtualdub.sourceforge.net/

O tomto programe sme už písali, avšak má schopnosť načítať aj pokazené súbory, čo znamená, že z nich potom môžete vybrať jednotlivé selekcie, alebo uložiť celý súbor do formátu DiVX. VirtualDub pracuje najmä s MPEG a AVI súbormi, poškodené MPEG súbory teda načítate do prostredia programu relatívne ľahko, musíte mať však nejaký AVI kompresor, povedzme DiVX, MPEG súbory totiž už neuložíte do MPEG formátu, to by však nemalo vadiť, keďže video obsah sa aj v AVI formáte zachová. Kodekov na internete je veľa a určite si budete vedieť poradiť. Niektoré poškodené MPEG/AVI súbory program bude načítavať dlhšie. Výhodou programu je, že je bezplatný a má naozaj veľa iných užitočných funkcií. Avšak o tom, že dokáže prečítať a následne ponúknuť možnosť editácie/uloženia poškodených súborov, sme ešte nepísali.

MPEG Corrector

Ak sa vám nepodarí niektoré MPEG súbory načítať do prostredia VirtualDub, skúste použiť utilitu MPEG Corrector, ktorú si stiahnete zo stránky

http://www.videohelp.com/tools?tool=209

Táto utilita je relatívne jednoduchá, keďže sa pokúša opraviť iba kód, ktorého neprítomnosť spôsobuje bežným programom ako Windows Media Player neschopnosť súbor prehrať.

VLC alebo VideoLAN

http://www.videolan.org/

Ak nechcete opravovať MPEG/AVI/RM/WMV súbory, je tu ešte možnosť stiahnuť si voľne používateľný Open Source program

VideoLAN, ktorý je vlastne akýsi multimediálny prehrávač pre všetko. Tento program pôvodne pochádza z Linuxu, avšak ide o špičku. Program si stiahnete pre platformu Windows, ale aj iné platformy, zo stránky http://www.videolan.org/vlc/ a môžete ho používať aj ako DVD prehrávač. VideoLAN je aj pod Linuxom jedinečný multimediálny prehrávač a na platforme Windows ako bezplatný program praktický nemá konkurenciu.

Tematicky sa však držíme stále jednej a tej istej myšlienky - prehráte poškodené MPEG/AVI prípadne aj VOB či iné súbory, ktoré prakticky ani nemusíte opravovať. VLC ich na rozdiel od ostatných programov - Real Player, Windows Media Player, ktoré sú inak tiež "špičkou", dokáže prehrať, čo dosvedčuje kvalitu programu.

Ak teda máte akýkoľvek poškodený video súbor, ktorý chcete prehrať - nečakajte a stiahnite si VideoLAN. Program vám prinesie viac radosti, než si budete myslieť. n