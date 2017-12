ANO navrhuje vyčleniť v roku 2005 na INFOVEK o 112 miliónov viac

18. nov 2004 o 13:55 TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Zvýšiť objem financií na realizáciu projektu INFOVEK v roku 2005 o 112 miliónov korún navrhuje Aliancia nového občana (ANO). O zámere dnes informovala na tlačovom brífingu ANO Beáta Brestenská.

Na informatizáciu spoločnosti by tak v prípade schválenia návrhu ANO malo ísť v budúcom roku spolu 445 miliónov korún. "Slovensko je v oblasti informatizácie viazané dohovormi Európskej únie, no napriek tomu sa u nás nevynakladajú dostatočné finančné prostriedky a výrazne zaostávame v tejto oblasti za ostatnými štátmi EÚ," povedala Brestenská. Financie by mali byť podľa ANO prerozdeľované v rámci kapitoly ministerstva školstva a tento zámer preto nespôsobí zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu.

Navýšenie finančných prostriedkov by malo umožniť vytvorenie 250 vzdelávacích centier na školách. V oblasti informatizácie spoločnosti je podľa Brestenskej cieľom ANO zvýšiť do roku 2006 počet domácností pripojených na internet o 300 tisíc. Najväčším problémom pre potenciálnych užívateľov internetu na Slovensku je podľa Brestenskej v súčasnosti finančná nedostupnosť hardwaru. Daňovým úľavám za kúpu počítača však ministerstvo financií nie je podľa nej naklonené. Brestenská spomenula, že riešením by mohlo byť spojenie štátnej dotácie so súkromným sektorom.

Navýšenie financií určených na INFOVEK z terajších viac než 332 miliónov na 440 miliónov korún schválil v utorok 16. novembra Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá.